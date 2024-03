Kon Tum phối hợp Bình Thuận phá đường dây ma túy liên tỉnh

Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum phối hợp với công an nhiều tỉnh, triệt phá thành công đường dây ma túy và thu giữ hơn 5 kg.

Ngày 19-3, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, cho biết đơn vị đã tham gia triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng rất lớn, thu giữ năm kg và bắt giữ bốn người có liên quan.

Cụ thể là Trịnh Minh Sản (51 tuổi) và vợ là Đào Thị Ánh (49 tuổi, ngụ xã Pờ Y), Xa Văn Tiến (29 tuổi, ngụ xã Đăk Kan), Thao Minh Xá (47 tuổi, ngụ xã Sa Loong).

Trước đó, ngày 15-3, Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an tỉnh Bình Thuận) bắt quả tang Xa Văn Tiến đang vận chuyển 1 kg ma túy đá xuống TP Phan Thiết để tiêu thụ.

Đồng thời, Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Minh Sản và thu giữ 1 kg ma túy. Vợ của Sản là bà Đào Thị Ánh khai nhận đã giúp chồng cất giấu số ma túy này.

​Đến 16-3, Phòng PC04 Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thành công đối tượng Trịnh Minh Sản và Thao Minh Xá thu giữ 2 kg ma túy đá. Tiếp đó, Công an huyện Ngọc Hồi khám xét nhà của Xá, thu giữ thêm 1 kg ma túy.

Hiện Công an huyện Ngọc Hồi đã tiến hành các thủ tục bàn giao đối tượng và toàn bộ tang vật cho Công an tỉnh Bình Thuận và Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, xử lý theo quy định.