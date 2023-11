Kon Tum là tỉnh đầu tiên bố trí đủ điều tra viên về Công an cấp xã

Sáng 27/11, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm điều tra viên tại Công an cấp xã. Kon Tum là địa phương đầu tiên trong cả nước bố trí đủ điều tra viên về Công an cấp xã ở 102 đơn vị xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tại lễ công bố, Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum cho biết: Bố trí điều tra viên về Công an xã là chủ trương lớn của Bộ Công an. Việc bố trí này hết sức có ý nghĩa, làm thay đổi căn bản cơ cấu, nhiệm vụ, hướng tới tăng cường sức mạnh phòng, chống tội phạm nói riêng và bảo vệ an ninh trật tự nói chung tại cơ sở. Kon Tum là tỉnh đầu tiên bố trí đủ điều tra viên về Công an xã, thể hiện quyết tâm của Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện chủ trương của Bộ Công an.

Việc bố trí điều tra viên về Công an xã mới về pháp lý, luật hóa về phân công nhiệm vụ nhưng nội dung công việc không mới vì công tác phòng, chống tội phạm là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Công an cấp xã. Trước đây, Công an xã khi thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước tập thể đơn vị, lãnh đạo ngành, nay chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật. Mỗi chữ ký, bút lục, việc làm của cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật, vì vậy, điều tra viên phải tự nghiên cứu, nâng cao trình độ mọi mặt như nghiệp vụ, pháp luật, chính trị, linh hoạt, thận trọng và quyết tâm trong công việc mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Bố trí điều tra viên về Công an xã nhằm phát huy khả năng trinh sát, điều tra tội phạm cho đến công tác quản lý đối tượng ở cơ sở... Hoạt động của điều tra viên ở Công an xã tương đối độc lập. Do vậy, các điều tra viên phải thận trọng, quyết tâm nhưng phải giữ mình. Cơ quan điều tra cấp huyện cần có sự kiểm soát tốt bằng cách giao, kiểm tra việc để bảo vệ cán bộ, chiến sỹ, tránh sai sót, bảo vệ cơ quan điều tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh mong muốn các các điều tra viên khi về Công an xã sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tốt hiệu quả phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở để xây dựng Công an xã là chính quy, vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh.

Việc bố trí điều tra viên ở Công an cấp xã là chủ trương của Bộ Công an nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của Công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm nói chung, công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm nói riêng, đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ việc ngay tại địa bàn cơ sở. Đối tượng bổ nhiệm chức danh điều tra viên ở Công an cấp xã là Trưởng Công an hoặc Phó trưởng Công an cấp xã có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm điều tra viên. Tỉnh Kon Tum phấn đấu từ năm 2025 đến 2030, sẽ bổ nhiệm Trưởng Công an và Phó trưởng Công an cấp xã phụ trách về công tác phòng, chống tội phạm có chức danh điều tra viên.