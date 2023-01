Kon Tum: Đề nghị điều tra, làm rõ các trường hợp có dấu hiệu làm giả 'sổ đỏ'

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đề nghị, Công an tỉnh Kon Tum chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng có liên quan đến việc làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thông tin tuyên truyền, cảnh báo đến người dân, doanh nghiệp về hiện tượng này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người dân, doanh nghiệp không giao dịch đất đai qua các trang mạng xã hội, liên hệ cơ quan chức năng để được cung cấp thông tin, xác định tình trạng pháp lý của Giấy chứng nhận trước khi lập các hợp đồng, giao dịch về đất đai.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum cho biết, 5 trường hợp có dấu hiệu làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là: Giấy chứng nhận số CV 480820, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH05293 do Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum cấp ngày 25/11/2020; Giấy chứng nhận số CL 946202 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 8/11/2017; Giấy chứng nhận số CD 482957, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH0583 do Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô cấp; Giấy chứng nhận số CO 330792, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH01990 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 26/1/2021; Giấy chứng nhận số CQ 749320, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS03291 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 27/6/2019.

Hiện các Giấy chứng nhận có dấu hiệu làm giả trên đã được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai của thành phố Kon Tum, huyện Đăk Tô, huyện Kon Plông, lập biên bản thu giữ và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện theo địa bàn quản lý để xử lý theo quy định.