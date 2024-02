Kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản tháng 1-2024 tăng gần 80%

(GLO)- Báo Sài Gòn Giải Phóng online dẫn số liệu thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, trong tháng 1-2024, kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản của nước ta đạt 5,14 tỷ USD (tăng 79,2% so với cùng kỳ năm 2023); xuất siêu 1,43 tỷ USD (tăng hơn 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2023).

Tin liên quan 7 tháng năm 2023: xuất khẩu nông-lâm-thủy sản của Việt Nam đạt hơn 29 tỷ USD

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt 1,49 tỷ USD (tăng 72,5% so với cùng kỳ năm 2023); thủy sản đạt 730 triệu USD (tăng 60,8% so với cùng kỳ năm 2023); nông sản các loại đạt 2,71 tỷ USD (tăng 93,8% so với cùng kỳ năm 2023); sản phẩm chăn nuôi đạt 36 triệu USD (tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023).

Theo Tạp chí điện tử Mekong ASEAN, giá trị xuất khẩu nông-lâm-thủy sản sang các thị trường trong tháng 1-2024 đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, khu vực châu Mỹ đạt 1,18 tỷ USD (tăng 93,6%); châu Phi đạt 104 triệu USD (tăng 185,4%); châu Á đạt 2,52 tỷ USD (tăng 86,3%); châu Âu đạt 532 triệu USD (tăng 38,2%) và châu Đại Dương đạt 78 triệu USD (tăng 100,9%).

Trong đó, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tỷ trọng 23% (tăng 106,9%); Hoa Kỳ chiếm 20,8% (tăng 95,9%) và Nhật Bản chiếm 7,4% (tăng 47,5%).

Bộ Nông nghiệp và PTNT cho hay, hầu hết giá các mặt hàng xuất khẩu trong tháng 1-2024 đều tăng. Đáng chú ý, mặt hàng chè búp, chè móc câu tăng 19-30%; ớt chuông tăng 33%; hạt tiêu đen tăng 5%; cà phê tăng 4-9%; gạo tăng trên 6%; xoài cát chu tăng 8%; thanh long tăng 3,4-4,5%; tôm nguyên liệu tăng 4%; cá nguyên liệu tăng 5-6,7%.

Riêng giá các mặt hàng chăn nuôi có xu hướng giảm từ cuối năm 2023 đến nay, như heo hơi giảm 10,5%; bò hơi giảm 2,5%; gà lông màu giảm 2,3%; gà công nghiệp giảm 6,8%.;