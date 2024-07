Kim ngạch xuất khẩu gạo đạt gần 3 tỷ USD

(GLO)- Sggp.org.vn dẫn số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 4,68 triệu tấn gạo, trị giá 2,98 tỷ USD (tăng 10,4% về lượng và tăng 32% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn, xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục khởi sắc là vì nhu cầu lương thực tại nhiều quốc gia trên thế giới tăng cao sau khi Ấn Độ (quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới) ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo nhằm kiểm soát giá lương thực nội địa. Đến nay, lệnh cấm này vẫn chưa được gỡ bỏ khiến cho nguồn cung gạo toàn cầu bị gián đoạn.

Hiện các thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam vẫn là Philippines, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Ghana. Trong đó, Philippines là đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu sang Philippines 1,83 triệu tấn gạo, trị giá hơn 1,14 tỷ USD (tăng 19,6% về lượng và 47,8% về trị giá; chiếm 45,5% tổng lượng gạo xuất khẩu cả nước).

Theo các chuyên gia, hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục khởi sắc khi mới đây, nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát giá lương thực, Chính phủ Philippines đã quyết định cắt giảm thuế nhập khẩu gạo từ mức 35% hiện hành xuống còn 15%. Quyết định này có hiệu lực từ tháng 8-2024 tới năm 2028.

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã thu hoạch 3,48 triệu ha lúa (tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2023); sản lượng lúa trên diện tích đã thu hoạch đạt 23,3 triệu tấn (tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023); năng suất bình quân đạt 67,1 tạ/ha (tăng 0,7 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2023).