Khởi tố người đàn ông ăn trộm 9 quả sầu riêng

Chiều 20-9, thông tin từ Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan CSĐT công an thị xã Buôn Hồ đã khởi tố bị can Vũ Văn Hiển (52 tuổi, ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) về tội trộm cắp tài sản.

Các quyết định liên quan đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo Công an thị xã Buôn Hồ, ông Hiển từng có hai tiền án trộm cắp tài sản, một lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, năm 2004, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định đưa Hiển vào cơ sở giáo dục bắt buộc ở tỉnh Phú Yên về hành vi trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Năm 2018, TAND huyện Krông Pắk phạt tù ông Hiển bảy tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản.

Năm 2022, Công an huyện Krông Pắk xử phạt Hiển 1,5 triệu đồng về hành chính về hành vi đánh bạc.

Trước đó, ngày 13-9, tại xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, người dân phát hiện ông Hiển có hành vi cắt trộm chín quả sầu riêng (tổng trọng lượng 31kg) và đang cho sầu riêng vào giỏ để chở đi tiêu thụ.

Khi bị bắt quả tang, ông này van xin nhưng người dân đã báo công an. Ngay sau đó, ông này bị tạm giữ hình sự.

Sau khi củng cố hồ sơ, công an đã khởi tố ông Hiển.