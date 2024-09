Khởi tố bổ sung vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Trước đó, ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Việt Nam (44 tuổi, trước đây là nhân viên Khoa Khám bệnh Cấp cứu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng) về tội gian lận bảo hiểm y tế. Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở, lệnh bắt bị can tạm giam đối với bị can Nam.

Theo kết quả điều tra từ năm 2021 đến 2023, Nam đã câu kết với một số nhân viên, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế mà thực tế người bệnh không sử dụng rồi chiếm đoạt thuốc Bảo hiểm y tế của bệnh nhân sau đó mang đi bán lại, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Quá trình điều tra, củng cố hồ sơ gặp không ít khó khăn khi lượng tài liệu nhiều, phức tạp, đối tượng hoạt động chiếm đoạt thuốc Bảo hiểm y tế với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã củng cố hồ sơ tiến hành khởi tố bị can theo quy định của pháp luật, đảm bảo trật tự quản lý quỹ bảo hiểm y tế, thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước.

Liên quan vụ án, ngày 16/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (Phòng Cảnh sát Kinh tế), đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Nguyên (33 tuổi, bác sĩ chuyên khoa I) và Hồ Đắc Tuấn (36 tuổi, nhân viên Khoa Dược) cả 2 cùng công tác tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng để điều tra tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 1-2023 cho đến khi bị bắt, Lê Văn Nguyên đã lạm dụng chức vụ là bác sĩ khám bệnh, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế nhằm mục đích chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế của bệnh viện. Quá trình này có sự tham gia, giúp sức của Hồ Đắc Tuấn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng.