Khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo

Trao “cần câu”

Ông Hoàng Kim Sơn-cán bộ Văn hóa-Xã hội xã Ia Kla (huyện Đức Cơ) cho hay: Với hộ nghèo, để tìm được hướng đi nhằm cải thiện cuộc sống là điều không hề đơn giản. Vì vậy, xã Ia Kla đã tăng cường tuyên truyền, định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế để giảm nghèo bền vững.

Đầu năm 2023, xã triển khai kế hoạch hỗ trợ 12 hộ nghèo, cận nghèo (6 hộ dân tộc thiểu số và 6 hộ người Kinh) tham gia mô hình chăn nuôi giống gà ta và giống dê sinh sản. Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 1 triệu đồng để làm chuồng trại, mua thức ăn. Hộ nuôi gà được hỗ trợ 180 con gà giống; hộ nuôi dê được hỗ trợ 3 con dê giống sinh sản.

Ông Đỗ Thành An (làng Ia Tang, xã Ia Kla) là người đi đầu đăng ký tham gia mô hình. Ông An cho hay: Gia đình thuộc hộ nghèo, cuộc sống thiếu trước hụt sau, nhiều lúc con cái ốm đau không có tiền chữa bệnh. “Đầu năm 2023, gia đình tôi được xã hỗ trợ 180 con gà giống và 1 triệu đồng từ mô hình đa dạng hóa sinh kế. Sau 5 tháng chăm sóc, đàn gà phát triển tốt, mỗi con khoảng 1-1,2 kg. Gà ta thả vườn chân nhỏ, thịt ngon nên nhiều người tìm hỏi mua với giá 130 ngàn đồng/kg. Đây là cơ hội tốt để gia đình nhân đàn, nuôi gà đẻ trứng, bán gà giống. Mô hình đã tạo hướng đi mới cho gia đình vươn lên thoát nghèo”-ông An nói.

Nói về giải pháp giảm nghèo bền vững ở địa phương, ông Nguyễn Văn Hường-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Krông Pa-cho biết: Huyện chú trọng phát triển các mô hình đa dạng hóa sinh kế, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện các dự án hỗ trợ người dân phát triển sản xuất… Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức vượt khó, ý chí vươn lên giảm nghèo của người dân. Kết quả, nhiều hộ chẳng những thoát nghèo mà còn làm giàu từ xuất khẩu lao động, vào các tỉnh phía Nam làm công nhân, làm công nhân tại các doanh nghiệp, thực hiện các mô hình sản xuất phù hợp điều kiện gia đình, địa phương...

“Huyện chú trọng giải pháp trao cho hộ nghèo “cần câu” chứ không phải trao “con cá”. Khuyến khích người dân vươn lên bằng chính sức lao động của mình, gắn trách nhiệm của từng hộ nghèo với đồng vốn nhà nước, xã hội đầu tư”-ông Hường thông tin.

Với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh giảm còn 38.550 hộ nghèo (chiếm 10,06%), hộ nghèo dân tộc thiểu số là 34.387 hộ (chiếm 21,26% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Nỗ lực vươn lên

Gia đình anh Rơ Châm Krip (làng Bàng, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) thoát nghèo từ năm 2016. Từ đó đến nay, cuộc sống gia đình anh đã có sự chuyển biến nhanh chóng. Anh Krip vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, vợ chồng, con cái sống trong ngôi nhà tạm bợ và chỉ quẩn quanh với mấy sào ruộng. Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền, đoàn thể địa phương, năm 2020, anh đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư trồng 5 sào cà phê. Tháng 8-2022, anh Krip mạnh dạn liên kết với Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Núi Cờ nuôi dê sinh sản.

“Tham gia mô hình nuôi dê sinh sản, tôi được HTX hỗ trợ 20 con dê giống. Cán bộ HTX hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Không những thế, tôi còn được HTX ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Từ 20 con dê giống ban đầu, đến nay, đàn dê đã phát triển thêm 12 con. Nuôi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ bán một ít để trang trải cuộc sống, còn lại để nhân đàn. Liên kết với HTX, gia đình tôi được hưởng 50% giá trị đàn dê”-anh Krip nói.

Để từng bước giúp người nghèo có động lực vươn lên, từ năm 2011 đến nay, các địa phương trong tỉnh còn phối hợp với MTTQ các cấp xây dựng gần 500 mô hình trên các lĩnh vực và nhân rộng 498 mô hình với gần 20.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Những mô hình, cách làm hay đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chi tiêu hợp lý để tích lũy và từng bước vươn lên thoát nghèo, không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Trần Anh-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: Thời gian tới, cùng với nguồn hỗ trợ của chương trình giảm nghèo bền vững, sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, HTX, đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân khi thực hiện đa dạng hóa sinh kế sẽ góp phần mang lại kết quả tốt đẹp, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu các chương trình mục tiêu quốc gia đề ra.