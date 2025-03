(GLO)- Sáng 10-3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công Trường Mầm non Ia Pết (xã Ia Pết, huyện Đak Đoa).

Các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công, động thổ dự án Trường Mầm non Ia Pết.Ảnh: R.H

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Khoa Nghi-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đak Đoa và chính quyền địa phương.

Về phía đơn vị tài trợ có bà Katharine Ann O’Brien-đại diện Quỹ Costa Foundation và ông Nhỉn Tấn Thuận-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Cà phê bền vững (ACOM).

Dự án Trường Mầm non Ia Pết do UBND tỉnh là cơ quan chủ quản, UBND huyện Đak Đoa làm chủ đầu tư. Toàn bộ kinh phí xây dựng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của tổ chức Costa Foundation (nước Anh). Tổ chức Costa Foundation đã ủy quyền cho Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ, đồng thời triển khai thực hiện các hạng mục trong khuôn khổ dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư 6,255 tỷ đồng (tương đương 250.200 USD) với quy mô, hạng mục gồm: phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ. Tổng diện tích xây dựng 878m2, thời gian thực hiện trong năm 2025.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công Trường Mầm non Ia Pết.Ảnh: R.H

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành nghi thức khởi công, động thổ dự án Trường Mầm non Ia Pết. Dự án này nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trên địa bàn, góp phần phát triển hệ thống giáo dục mầm non trong tương lai.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm, chú trọng phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất giáo dục, đặc biệt là các trường mầm non. Các hoạt động của Quỹ Costa Foundation sẽ giúp địa phương sớm hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt hơn cho các em học sinh. Tôi mong rằng, thông qua dự án này và trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Costa Foundation để xây dựng thêm nhiều điểm trường hơn nữa.

Clip lễ khởi công Trường Mầm non Ia Pết.Thực hiện: R.H

Được biết, trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của tổ chức Costa Foundation, đã có 28 trường học được xây dựng tại Việt Nam, với tổng trị giá 4,5 triệu USD. Những công trình này không chỉ giúp cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng khó khăn mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại nhiều địa phương trên cả nước.