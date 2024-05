Khánh thành Tượng đài 'Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng' ở vùng biên Đắk Lắk

Tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng” tạc bằng đá non nước tự nhiên, được chạm khắc tại thành phố Đà Nẵng, nặng 4,5 tấn, tổng chiều cao của cả tượng và bệ tượng là 3,98m.

Ngày 19/5, Đồn Biên phòng SêRêPốk tổ chức Lễ khánh thành công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ Biên phòng".

Công trình chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024); 49 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk (23/5/1975-23/5/2024); 120 năm Ngày thành lập tỉnh (22/11/1904-22/11/2024) và 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024).

Tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng” tại Đồn Biên phòng SêRêPốk được phỏng theo tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi, thể hiện hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn chiến sỹ biên phòng.

Tượng tạc bằng đá non nước tự nhiên, được chạm khắc tại thành phố Đà Nẵng, nặng 4,5 tấn, tổng chiều cao của cả tượng và bệ tượng là 3,98m.

Sau hơn 2 tháng thi công xây dựng, công trình hoàn thành theo đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ.

Công trình có tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng, do Tỉnh Đoàn Đắk Lắk; Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Năng, huyện Krông Búk, thị xã Buôn Hồ và cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tỉnh Đắk Lắk góp công sức xây dựng.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ Biên phòng” tại Đồn Biên phòng SêRêPốk là công trình thứ 5 được các đơn vị phối hợp thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, các đơn vị đã xây dựng và bàn giao công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng” tại Đồn Biên phòng Bo Heng, Yok M’Bre, Ia Rvê và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê.

Tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng” là công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, là nơi để đơn vị báo công lên Bác Hồ những thành tích nổi bật trong công tác và nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sỹ đoàn kết, thống nhất, cùng nhau quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời động viên, khích lệ tinh thần đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.