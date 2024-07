Khai mạc bóng đá nam Olympic 2024: Argentina, Tây Ban Nha và Pháp nhập cuộc

Ngày 24/7, môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 sẽ chính thức khởi tranh với nhiều trận cầu hấp dẫn, trong đó tâm điểm với sự góp mặt của Olympic Argentina, Olympic Tây Ban Nha và Olympic Pháp.

Olympic Argentina và Olympic Tây Ban Nha là hai trong số những ứng viên sáng giá cho tấm huy chương Vàng môn bóng đá nam tại kỳ Thế vận hội mùa Hè thứ 33 trong lịch sử.

Olympic Aregntina sẽ bắt đầu hành trình của mình tại bảng B bằng màn chạm trán Olympic Maroc trên sân Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne) vào lúc 20 giờ hôm nay (theo giờ Việt Nam).

La Albiceleste được đánh giá cao hơn so với Olympic Maroc ở cuộc chạm trán này. Họ trong trong đội hình 4 nhà vô địch World Cup 2022 là Julian Alvarez, Nicolas Otamendi, Geronimo Rulli và Thiago Almada.

Với những ngôi sao này cùng với nhiều tài năng trẻ khác, đoàn quân của Huấn luyện viên Javier Mascherano không giấu tham vọng giành vị trí cao nhất.

Trong sự nghiệp của mình, Javier Mascherano cũng từng cùng Olympic Argentina giành huy chương Vàng với tư cách là cầu thủ tại Athens 2004 và Bắc Kinh 2008. Và giờ, ông đang rất muốn làm được điều đó trên cương vị "thuyền trưởng."

Tuy nhiên, Argentina không được phép chủ quan trước nhà vô địch châu Phi. Maroc cũng có những cầu thủ chất lượng, trong đó cái tên nhận được sự quan tâm lớn nhất chính là Achraf Hakimi.

Cùng giờ với trận đấu này, tại sân Parc des Princes (Paris), Olympic Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Olympic Uzbekistan.

Đến nước Pháp, bóng đá nam Tây Ban Nha đang hướng tới việc giành được cú đúp danh hiệu năm nay với tấm huy chương Vàng Olympic Paris sau khi đăng quang tại EURO 2024.

Nếu làm được điều này, Tây Ban Nha sẽ cân bằng thành tích với Pháp - đội bóng đã đăng quang EURO 1984 và giành tấm huy chương vàng Olympic 1984.

Năm 1984, Pháp đã đánh bại chính Tây Ban Nha trong trận chung kết để giành chức vô địch. Còn tại trận chung kết bóng đá nam Olympic, Pháp đã vượt qua Brazil 2-0.

Tai Olympic Tokyo 2020, Olympic Tây Ban Nha đã đi đến trận đấu cuối cùng nhưng tiếc rằng không thể giành huy chương Vàng sau khi để thua Olympic Brazil.

Đến với Olympic Paris 2024, Tây Ban Nha có trong đội hình nhiều cầu thủ chất lượng như Pau Curbasi (Barcelona), Fermin Lopez (Barcelona), Alex Baena (Villarreal), Eric Garcia (Girona), Pablo Barrios (Atletico Madrid) hay Abel Ruiz (Braga).

Bên kia chiến tuyến, Abdukodir Khusanov và Abbosbek Fayzullaev chính là niềm hy vọng lớn cho đại diện bóng đá châu Á trong màn chạm trán Tây Ban Nha cũng như cả giải đấu năm nay.

Còn vào lúc 2 giờ sáng 25/7, chủ nhà Olympic Pháp sẽ nhập cuộc chơi bằng màn đón tiếp Olympic Mỹ trên sân Stade de Marseille (Marseille) - trận đấu thuộc bảng A.

Với tư cách chủ nhà, Olympic Pháp dưới sự dẵn dắt của Huấn luyện viên Thierry Henry có nhiều lợi thế trong cuộc đua tranh tấm huy chương Vàng môn bóng đá nam.

Những cầu thủ đáng chú ý của Pháp có thể kể đến Alexandre Lacazette (thủ quân), Loic Bade (Sevilla), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) và Michael Olise - cầu thủ vừa gia nhập Bayern Munich.

Mục tiêu đầu tiên mà thầy trò ông Thierry Henry hướng đến chính là giành trọn ba điểm trước đại diện đến từ CONCACAF.

Ngoài ba trận đấu kể trên, đêm 24/7 và rạng sáng 25/7, lượt trận ra quân Olympic Paris 2024 còn 5 trận đấu rất đáng chú ý khác.

Hai trận đấu Guinea gặp New Zealand (bảng A), Ai Cập đối đầu CH Dominica (bảng C) cùng diễn ra vào lúc 22 giờ (24/7).

Còn vào lúc 0 giờ ngày 25/7, hai đại diện châu Á Nhật Bản gặp Paraguay (bảng D) trong khi Iraq gặp Ukraine (bảng B).

Trận đấu còn lại là màn chạm trán giữa hai đội tuyển Mali và Israel tại bảng D diễn ra lúc 2 giờ sáng.

Môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 quy tụ 16 đội bóng chia làm 4 bảng, mỗi bảng có 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng tứ kết.

Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic 2024

Ngày 24/7 20g00 Argentina - Maroc (bảng B) 20g00 Uzbekistan - Tây Ban Nha (bảng C) 22g00 Guinea - New Zealand (bảng A) 220gg Ai Cập - CH Dominica (bảng C)

Ngày 25/7 00g00 Iraq - Ukraine (bảng B) 00g00 Nhật Bản - Paraguay (bảng D) 02g00 Mali - Israel (bảng D) 02g00 Pháp - Mỹ (bảng A)