Kẻ giết người, phóng hỏa ở quận 8 khai nhận gây ra vụ án 3 người chết

(GLO)-Ngày 20-11-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của một số công dân trên địa bàn tỉnh, các đối tượng trong các đường dây mua bán người xuyên quốc gia đã dụ dỗ, lừa gạt nhiều người xuất cảnh sang Lào, Myanmar với lời hứa “việc nhẹ lương cao” rồi bán lại cho các Công ty do người nước ngoài làm chủ và bị cưỡng bức lao động.

Trong vụ án cướp tiệm vàng ở Hải Dương, 2 bị can đồng thời thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác nhau, và bị cơ quan công an đề nghị truy tố tới 4 tội danh.

Công an TP Gia Nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng tự đốt xe máy sau khi bị lực lượng CSGT tạm giữ phương tiện do liên quan đến vi phạm nồng độ cồn.

Bị lập biên bản do vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông đã dùng máy cắt cỏ chống đối và cắt vào chân 1 cán bộ CSGT.

Sau khi bị cơ quan công an lập biên bản vi phạm nồng độ cồn người điều khiển thì người ngồi sau - cũng là chủ chiếc xe máy - đã bật lửa đốt luôn xe.

Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong số các bị can có bà Trương Mỹ Lan.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đã thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.

(GLO)- Ngày 15, 16-11, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Đức Cơ tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy và nhân rộng mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” tại xã Ia Nan, Ia Pnôn. Chương trình thu hút trên 700 người dân địa phương tham dự.