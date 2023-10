(GLO)- Ngày 20-10, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai tiến hành sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Nâng cao ý thức bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) và thực hiện tốt pháp luật BMNN trong Công an tỉnh”.

(GLO)-Ngày 18/10 tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), đại diện thường trực của Nga tại LHQ - Nebenzyac cho biết, khoảng 1.000 người Nga cùng gia đình của họ đã bị mắc kẹt do lệnh phong tỏa Dải Gaza của Israel.

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về an ninh mạng và tập huấn nghiệp vụ an ninh mạng, phòng-chống tội phạm công nghệ cao cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác an ninh mạng, điều tra tổng hợp của Công an các đơn vị, địa phương.