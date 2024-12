(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và công tác trọng tâm năm 2025.

Năm 2024, Đảng bộ thị xã An Khê tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) ước đạt 22.011 tỷ đồng, bằng 100,07% so với kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê khóa XVII (mở rộng). Ảnh: Ngọc Minh

Thương mại-dịch vụ có bước phát triển, hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu; giá bán lẻ các mặt hàng tương đối ổn định; tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ đạt hơn 8.024 tỷ đồng, bằng 97,86% kế hoạch, tăng 14,23% so với cùng kỳ năm 2023. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 134,671 tỷ đồng, bằng 91,69% dự toán, tăng 13,35% so với năm 2023.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, củng cố; tập trung chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong năm, toàn Đảng bộ thị xã kết nạp 79 đảng viên, đạt 106,75% so với chỉ tiêu nghị quyết, tăng 5,33 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thị xã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước phát triển; các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề như tháo gỡ vướng mắc trong quy hoạch để thực hiện đấu giá đất; thu tiền sử dụng đất; công tác thu thuế trên địa bàn; chỉ tiêu lao động có việc làm; tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn; tiến độ thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2025 hết sức nặng nề, yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2025 cũng như cả nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.