HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam khao khát thắng Bồ Đào Nha'

Nhận định bóng đá Bình Dương vs HAGL vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2023 lúc 17h00 ngày 23/7 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bình Dương vẫn chưa một lần hưởng niềm vui chiến thắng mùa này, và họ sẽ phải tiếp tục chờ sau cuộc đối đầu HAGL chiều nay.

Không tạo địa chấn trước đối thủ cực mạnh là đội tuyển Mỹ ở trận ra quân vòng bảng World Cup 2023 vào sáng 22.7, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được nhận những lời ca ngợi bởi tinh thần thi đấu quả cảm. Thất bại 0-3 không có gì đáng hổ then. Các cô gái Việt Nam đã rất kiên cường.

Chiều 21-7, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng đã diễn ra trận cầu tâm điểm của lượt đi vòng loại bảng C Giải U15 Quốc gia 2023 giữa U15 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và U15 SHB Đà Nẵng.

(GLO)- Trong 2 ngày (20 và 21-7), Trung tâm văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi hội Vovinam thị xã An Khê tổ chức Giải Vovinam thị xã An Khê (mở rộng) năm 2023.