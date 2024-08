Hezbollah bắt đầu tấn công trả đũa, Israel ban bố khẩn cấp

Hezbollah vừa ra thông báo bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn về phía Israel để đáp trả vụ ám sát chỉ huy quân sự Fuad Shukr hồi cuối tháng 7. Hezbollah nói đã phóng nhiều máy bay không người lái (UAV) chứa thuốc nổ và rốc két, nhắm vào các cơ sở quân sự của Israel.

Trong thông báo sau đó, Hezbollah nhấn mạnh đã hoàn tất giai đoạn 1 của chiến dịch báo thù cho chỉ huy Fuad Shukr. Lực lượng tuyên bố đã phóng hơn 320 quả rốc két Katyusha, đánh trúng 11 mục tiêu quân sự của Israel.

Đài truyền hình Al-Maydeen của Li Băng đưa tin Hezbollah đã phóng hơn 70 quả rốc két về phía tây al-Jalil, trùng thời điểm với các cuộc tấn công trên không từ nhiều vị trí.

Các tên lửa và rốc két của Hezbollah đang nhắm đến các khu vực sâu trong thành phố Galilee miền tây Israel và khu vực cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Trong khi đó, hãng Al-Arabiya của Ả Rập Xê Út đưa tin hơn 100 rốc két đã được phóng về phía miền bắc Israel. Còi báo động vang lên khắp các khu vực miền bắc Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp nội các an ninh vào lúc 7 giờ (11 giờ, giờ VN) và hủy cuộc họp nội các thường kỳ trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Israel trong vòng 48 giờ tới. Theo tờ The Times of Israel, tình huống đặc biệt này cho phép quân đội đưa ra những hạn chế đối với các hoạt động của người dân nhằm tạo điều kiện cho quân đội hoạt động.

Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Gallant đang có mặt tại phòng chỉ huy ngầm của quân đội tại Tel Aviv.

Cuộc trả đũa lớn của Hezbollah diễn ra sau khi quân đội Israel thông báo tiến hành màn tấn công phủ đầu ở miền nam Li Băng để ngăn chặn trước.

Sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel thông báo hoãn và chuyển hướng mọi chuyến bay trong sáng 25.8 trong khi các lực lượng khẩn cấp nâng mức cảnh báo. Quân đội Israel cũng đã ra lệnh sơ tán người dân ở những vùng gần Li Băng.

Trong thông báo, Hezbollah nói rằng các chiến dịch quân sự sẽ mất một thời gian mới hoàn tất. Sau đó, lực lượng này sẽ ra thông cáo chi tiết về quá trình và mục tiêu.

