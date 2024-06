Bộ Công an cảnh báo hoạt động cá độ bóng đá mùa EURO 2024 Bộ Công an cho biết, giải đấu bóng đá châu Âu (EURO) 2024, diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7, thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ trên khắp thế giới.

Kbang: Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản (GLO)- Ngày 22-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Đinh Thây (SN 1995, trú tại xã Krong, huyện Kbang) và Đinh Nhel (SN 1987, trú tại xã Nghĩa An, huyện Kbang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hà Nội: Bắt được đối tượng đập kính 9 xe ô tô Nghi can đập kính 9 xe ô tô phía trước chung cư CT8A, CT8B khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông được xác định là Thái Văn Quang (sinh năm 2000, quê quán Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; tạm trú tại xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).

Khởi tố đối tượng Hồ Văn Tình đâm trọng thương 2 cán bộ Công an (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố bị can Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại thôn 7, xã An Phú, TP. Pleiku) về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng dùng dao đâm 2 cán bộ Công an bị thương.

Con dâu xinh như hotgirl trộm gần nửa tỷ đồng của cha chồng Số tiền 490 triệu đồng vừa rút từ ngân hàng về bị mất nên gia đình đến công an trình báo. Khi công an báo tin kẻ trộm là người con dâu thì gia đình nhà chồng tá hỏa.

Pleiku tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề “Ma túy-nỗi đau của mọi người” (GLO)- Ngày 22-6, Thành Đoàn Pleiku, Liên chi đoàn Tòa án-Viện Kiểm sát, Đoàn cơ sở Công an TP. Pleiku-Đoàn phường Phù Đổng phối hợp tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề “Ma túy-nỗi đau của mọi người”.

Tìm bị hại vụ án Huỳnh Chí Linh lừa “chạy” dự án để chiếm đoạt tài sản (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự Huỳnh Chí Linh lừa “chạy” dự án để chiếm đoạt tài sản.

Gia Lai: Bắt đối tượng gây án rồi bỏ trốn sang Campuchia (GLO)- Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ 1 đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân (GLO)- Ngày 21-6, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần thứ nhất năm 2024 cho Hội thẩm nhân dân toàn tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ Công an kiểm tra kết quả thực hiện công tác Công an tại Gia Lai (GLO)- Từ ngày 19 đến 20-6, Đoàn công tác của Bộ Công an đã kiểm tra kết quả thực hiện công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024 tại Công an tỉnh Gia Lai. Đại tá Mai Xuân Thảo-Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn kiểm tra.

Điện thoại bị kiểm soát, người đàn ông mất trắng 6,4 tỉ đồng Các đối tượng giả danh là công an, gọi điện yêu cầu người dân cài đặt phần mềm dịch vụ công, sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Hiện trường ám ảnh vụ sát hại 4 người trong 1 gia đình ở Quảng Ngãi Nghi phạm sát hại 4 người ở Quảng Ngãi khai đã sinh sống ở Bà Rịa – Vũng Tàu từ nhỏ, không liên lạc với gia đình anh Tài.

Truy tìm người gây tai nạn giao thông trên đường Phạm Văn Đồng rồi bỏ trốn (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Pleiku vừa thông báo tìm người điều khiển xe mô tô gây tai nạn giao thông trên đường Phạm Văn Đồng rồi bỏ trốn

Bộ Công an tiếp tục yêu cầu tỉnh Phú Yên cung cấp hồ sơ các dự án cây xanh Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đề nghị tỉnh Phú Yên cung cấp hồ sơ, tài liệu, dữ liệu vụ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa và nhận hối lộ” ở Công ty cây xanh Công Minh.

Công an TP HCM bắt người tự xưng Phó Trưởng Ban nội chính Trung ương Công an TP HCM đã khởi tố bị can Trần Anh Vũ về tội lừa đảo và đang tìm nạn nhân của người này.

Lĩnh án 19 năm tù vì hiếp dâm người dưới 16 tuổi (GLO)- Sáng 20-6, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rơ Châm Một (trú tại làng Mrông Ngó 4, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) 19 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Công an 3 tỉnh phối hợp bắt 2 người nước ngoài chuyên 'hành nghề' đạo chích Công an 3 tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh vừa phối hợp bắt giữ 2 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc đã đột nhập vào công ty ở các khu công nghiệp, cạy phá tủ, ngăn kéo trộm cắp tài sản.

Xem thêm