Gợi ý những mẫu ô tô mới trong tầm giá 400 triệu dành cho người mua xe lần đầu

(GLO)- Lần đầu mua ô tô, lựa chọn một chiếc xe phù hợp nhu cầu và túi tiền là điều không dễ. Tuy nhiên, trong tầm giá khoảng 400 triệu đồng, người dùng hiện nay vẫn có khá nhiều mẫu xe đáng chú ý - từ sedan, hatchback đến xe điện - đáp ứng tốt cho việc đi lại cá nhân, gia đình hay chạy dịch vụ.

Dưới đây là một số mẫu xe giá rẻ nổi bật với thiết kế hiện đại, trang bị ổn và chi phí vận hành hợp lý:

1. Mitsubishi Attrage 2025 - Sedan tiết kiệm, nhiều ưu đãi

Mitsubishi Attrage 2025 là cái tên nổi bật trong phân khúc sedan hạng B, với mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng tùy phiên bản. Đáng chú ý, trong tháng 10/2025, xe đang có chương trình ưu đãi phí trước bạ 50-100%, giúp khách hàng tiết kiệm từ 24,5 đến 38 triệu đồng.

Xe sở hữu thiết kế “Dynamic Shield” đặc trưng của Mitsubishi với lưới tản nhiệt hình chữ X mạ crôm kết hợp viền đỏ trẻ trung (bản CVT). Đèn pha Bi-LED và dải LED ban ngày hiện đại không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn nâng cao hiệu quả chiếu sáng.

Không gian nội thất của Attrage được đánh giá rộng rãi hàng đầu phân khúc. Trang bị đáng chú ý gồm màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, ghế da, bệ tỳ tay ghế lái và cụm đồng hồ trực quan mới. Xe còn có các cổng USB tiện lợi cho cả hàng ghế trước và sau.

Dưới nắp ca-pô là động cơ xăng 1.2L 3 xi-lanh cho công suất 78 mã lực, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT. Ưu điểm nổi bật là mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 5,3 lít/100 km, phù hợp với người sử dụng dịch vụ hoặc gia đình cần xe tiết kiệm.

Về an toàn, Attrage được trang bị đầy đủ: ABS, EBD, camera lùi, kiểm soát hành trình - những tính năng hiếm gặp ở xe cùng tầm giá.

2. VinFast VF 3 - Xe điện đô thị nhỏ gọn, giá dưới 300 triệu

Nếu ưu tiên tiết kiệm và thường xuyên di chuyển trong đô thị, VinFast VF 3 là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Xe có giá bán chỉ 299 triệu đồng (đã bao gồm pin) - mức giá cực kỳ hấp dẫn cho một mẫu xe điện hiện đại.

VF 3 có thiết kế nhỏ nhắn nhưng khỏe khoắn với phong cách vuông vức, đậm chất “off-road” mini. Xe dài chỉ hơn 3,1 mét nhưng vẫn đảm bảo không gian nội thất 4 chỗ ngồi nhờ chiều dài cơ sở 2.075 mm. Mâm xe 16 inch 5 chấu và dải đèn LED định vị phía trước giúp tăng vẻ ngoài thể thao.

Nội thất của VF 3 được thiết kế tối giản, loại bỏ nhiều nút bấm vật lý. Xe trang bị màn hình cảm ứng 10 inch làm trung tâm điều khiển, dễ thao tác. Phù hợp cho các nhu cầu đi làm, đi chợ, đưa đón con - đặc biệt trong các thành phố đông đúc.

Xe dùng mô-tơ điện đặt cầu sau, công suất 43 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm. Tốc độ từ 0-50 km/h đạt trong 5,3 giây - đủ nhanh cho nhu cầu trong phố. Pin dung lượng 18,64 kWh giúp xe chạy được tối đa 210 km/lần sạc. Thời gian sạc từ 10-70% chỉ khoảng 36 phút khi sử dụng trạm sạc nhanh.

Trang bị an toàn gồm có: túi khí, ABS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ phanh khẩn cấp - đầy đủ cho một mẫu xe điện giá rẻ.

3. Hyundai Grand i10 - Đa dạng phiên bản, trang bị “đáng tiền”

Hyundai Grand i10 vẫn luôn là mẫu xe “quốc dân” được ưa chuộng nhờ độ bền bỉ, dễ lái và chi phí hợp lý. Xe có tới 6 phiên bản, với giá từ 360 đến 455 triệu đồng, phù hợp nhiều nhóm khách hàng: người mua xe lần đầu, gia đình trẻ hay người chạy dịch vụ.

Grand i10 2025 sở hữu thiết kế trẻ trung với ngôn ngữ "Rhythmical Tension", lưới tản nhiệt mới, đèn LED ban ngày xương cá và mâm 15 inch hiện đại. Xe có cả bản sedan và hatchback, đáp ứng linh hoạt cho nhu cầu sử dụng.

Không gian nội thất nổi bật với màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh, cảm biến áp suất lốp và Cruise Control - những trang bị hiếm thấy ở xe cùng tầm tiền.

Xe sử dụng động cơ xăng Kappa 1.2L cho công suất 83 mã lực, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Vận hành linh hoạt, tiêu hao nhiên liệu thấp, phù hợp với môi trường đô thị.

Về an toàn, Grand i10 sở hữu loạt trang bị vượt trội: ABS, EBD, ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 4 túi khí, camera và cảm biến lùi. Khung xe làm từ 65% thép cường lực AHSS giúp tăng độ an toàn khi va chạm.

4. Mazda2 AT - Sedan hạng B phong cách, nhiều công nghệ

Trong chương trình ưu đãi hiện tại, Mazda2 AT được giảm giá còn 403 triệu đồng, trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc sedan B cho người mua xe lần đầu.

Xe có thiết kế đơn giản nhưng thanh lịch, bền dáng, phù hợp với thị hiếu số đông. Nội thất 5 chỗ ngồi thoải mái, ghế bọc nỉ lịch lãm, vô-lăng 3 chấu tích hợp nút điều khiển âm thanh và đàm thoại rảnh tay.

Mazda2 AT sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm - mạnh mẽ nhất trong danh sách. Hộp số tự động 6 cấp giúp xe vận hành mượt, tiết kiệm, có chế độ lái thể thao.

Trang bị an toàn khá đầy đủ với các hệ thống như: ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo phanh khẩn cấp, cùng 2 túi khí.

Trong tầm giá 400 triệu đồng, người dùng lần đầu mua ô tô có thể lựa chọn giữa nhiều dòng xe đa dạng về kiểu dáng, công nghệ và động cơ. Nếu bạn muốn một chiếc xe bền bỉ, tiết kiệm để đi dịch vụ, Attrage hoặc Grand i10 là những cái tên đáng tin cậy. Nếu yêu thích công nghệ xanh, đi lại chủ yếu trong phố, VinFast VF 3 là lựa chọn mới mẻ và thân thiện môi trường. Trong khi đó, Mazda2 AT phù hợp với người tìm kiếm một chiếc sedan hiện đại, vận hành tốt, ngoại hình sang trọng.