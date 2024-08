Giám đốc Sở Lao động tỉnh Kon Tum liên quan nhiều sai phạm

Ngày 1/8, Thanh tra tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kết luận thanh tra số 02 về trách nhiệm của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại sở và các đơn vị trực thuộc (từ năm 2020-2022).

Theo đó, qua kiểm tra 6 công trình do Sở LĐ-TB&XH tỉnh làm chủ đầu tư, trong quá trình nghiệm thu thanh toán còn có một số gói thầu xây lắp, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chưa rà soát, cắt giảm phần dự toán tính thừa, tính trùng khối lượng so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, cộng nhầm số liệu đo đạc trong hệ thống phần mềm thiết kế hay dự toán tính sai định mức dẫn đến nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây lắp chưa đúng so với khối lượng thực tế thi công. Số tiền sai phạm liên quan tới những công trình này gần 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum đã thanh toán, hỗ trợ tiền ăn, ngủ, đi lại cho công chức hưởng lương tại một số hội nghị sai đối tượng quy định, số tiền hơn 71 triệu đồng.

Đặc biệt, việc điều động biệt phái đối với ông N.N.T (viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm) của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Cũng tại sở này, thanh tra phát hiện một số nội dung mua sắm hàng hóa (tờ rơi, áp phích, tài liệu tuyên truyền…) có giá trị từ 50-200 triệu đồng chưa thực hiện đúng.

Từ các sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Kon Tum đề nghị thu hồi 1,5 tỷ đồng tại Sở LĐ-TB&XH, thu hồi số tiền hơn một tỷ đồng tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Đăk Glei. Đến nay, các đơn vị đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền hơn 2,5 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Kon Tum.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu làm rõ trách nhiệm và tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện đã để xảy ra sai phạm trong công tác đầu tư xây dựng.