Giảm 30% tiền thuê đất cho đối tượng ảnh hưởng dịch Covid-19

(GLO)- Những cây cầu bê tông vững chắc bắc qua suối đã hiện thực hóa niềm mong mỏi từ bao đời nay của đồng bào dân tộc Bahnar, Jrai ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong niềm vui khôn xiết, người dân kỳ vọng “nhịp cầu nối những bờ vui” này sẽ mang đến sự đổi thay to lớn cho buôn làng.

Mỗi dịp “tết đến xuân về”, chắc chắn ai cũng mong muốn có những chuyến đi về quê với gia đình, thăm thú bạn bè, ngao du ngắm cảnh xuân an toàn, vui vẻ. Mong mỏi đó hoàn toàn chính đáng. Thế nhưng, nhiều năm nay điều đó đã không xảy ra với một số người.

Cầu vượt đi bộ bắc ngang đường biển Nguyễn Tất Thành do Tổ hợp nghỉ dưỡng Đà Nẵng Mikazuki xây dựng sẽ phục vụ cộng đồng người dân TP Đà Nẵng và du khách.

(GLO)- Trong 2 ngày 4 và 5-1, Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 148 học viên là đội trưởng, đội phó của các đội dân phòng về Phòng cháy chữa cháy tại 74 thôn, làng trên địa bàn huyện.

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký Quyết định số 793/QĐ-UBND về việc Phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã An Khê đến năm 2035.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 8-7-2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn.

(GLO)- Chiều 30-12, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Trường THPT Quang Trung (Thị xã An Khê) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.