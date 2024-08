Giá lăn bánh Isuzu Mu-X tháng 8-2024

(GLO)- Isuzu Mu-X là mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời bước sang thế hệ mới với thiết kế lột xác, động cơ dầu 1.9, bổ sung gói an toàn ADAS, phù hợp cho nhu cầu gia đình cũng như các chuyến đi xa.

Isuzu Mu-X là dòng xe SUV Crossover 07 chỗ của hãng xe Isuzu Nhật Bản, với thế hệ thứ 2 hoàn toàn mới được nhập khẩu từ Thái Lan. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Isuzu Mu-X trên thị trường Việt Nam hiện nay gồm: Toyota Fortuner, Hyundai Santafe, Ford Everest, Nissan Terra, Chevrolet Trailblazer…

Mu-X với 4 phiên bản: B7 1.9MT 4x2; B7 Plus 1.9 AT 4x2, Prestige 1.9AT 4x2 và Premium 1.9 AT 4x4; sử dụng động cơ Diesel 1.9L với công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, hoặc động cơ Diesel 3.0L với công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm.

Mẫu SUV đã được nâng cấp toàn diện với nhiều tính năng và công nghệ mới như: hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp tùy phiên bản, hệ dẫn động, dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh.

Hệ thống hỗ trợ lái ADAS cũng chỉ có trên hai bản cao với những tính năng như; giới hạn tốc độ, cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động khẩn cấp, chống tăng tốc ngoài ý muốn, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo điểm mù, cảm biến áp suất lốp.

Bản tiêu chuẩn Mu-X thế hệ mới dài 4.850 mm, rộng 1.870 mm, cao 1.870 mm. Khoảng sáng gầm đạt 230 mm. Ba bản cao hơn với khoảng sáng gầm 235 mm nên chiều cao nhỉnh hơn 5 mm. Khung gầm được nâng cấp, khả năng chịu lực tăng 23%; khả năng lội nước 800 mm.

Tiện nghi nội thất cũng là điểm nhấn của Mu-X với ghế bọc da, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, màn hình giải trí cảm ứng 9 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 8 loa, cửa sổ trời, và nhiều tiện ích khác.

Tại Việt Nam, Isuzu Mu-X được phân phân phối chính hãng 4 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Tên phiên bản Giá niêm yết (VNĐ) Giá dự kiến lăn bánh tại Gia Lai B7 4x2 MT 900 triệu VNĐ 993.694.000 VNĐ B7 Plus 4x2 AT 980 triệu VNĐ 1.081.694.000 VNĐ Prestige 4x2 AT 1 tỷ 120 triệu VNĐ 1.235.694.000 VNĐ Premium 4x4 AT 1 tỷ 190 triệu VNĐ 1.312.694.000 VNĐ

* Giá lăn bánh của Isuzu Mu-X 2024 tại Gia Lai sẽ phụ thuộc vào từng phiên bản, khu vực đăng ký và các khoản phí khác nhau như phí trước bạ, phí đăng ký biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các chi phí liên quan.