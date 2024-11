Gia Lai: Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của cán bộ trong chấp hành pháp luật về giao thông để định hình lại thói quen chấp hành pháp luật, cũng như các quy định khác của pháp luật trong toàn xã hội.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Minh Phương

Đồng thời, khi có thông báo của cơ quan chức năng về việc cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm thì cơ quan quản lý cán bộ phải thực hiện quy trình xử lý nghiêm theo quy định; việc xử lý phải bảo đảm khách quan, nghiêm minh, kịp thời, nghiêm cấm bao che, giấu giếm khuyết điểm cho cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng xem xét trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có nhiều người vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của lực lượng thực thi công vụ hoặc xử lý không nghiêm minh, chưa kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35/CT-TTg phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đáng chú ý, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến, theo dõi tình hình cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Căn cứ quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật hành chính, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn thì lực lượng chức năng thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý theo quy định. Ảnh: Minh Phương

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, Công an các địa phương trong quá trình tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông phải tuân thủ tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không chấp nhận việc can thiệp, tác động để bỏ qua lỗi vi phạm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn; không chấp hành, không hợp tác với lực lượng Cảnh sát Giao thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Quá trình xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ phải tiến hành xác minh, nếu người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm phải thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn gây tai nạn giao thông, có hành vi chống đối, gây rối trật tự công cộng, cản trở hoạt động thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, phải khẩn trương củng cố hồ sơ, điều tra, phối hợp với các cơ quan Viện kiểm sát, Tòa án xử lý…