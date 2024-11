Giá gas trong nước tăng tháng thứ 4 liên tiếp

Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng 11.200 đồng, giá gas bán lẻ của thương hiệu Petrolimex là 467.300 đồng/bình 12 kg.

Trong khi đó, Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP. Hồ Chí Minh (Saigon Petro) cho biết, sau khi điều chỉnh tăng 10.000 đồng, giá gas bán lẻ của đơn vị đến tay người tiêu dùng là 452.000 đồng/bình 12 kg.

Với mức tăng tương tự, giá gas bán lẻ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu năng lượng TP. Hồ Chí Minh (City Petro) là 494.000 đồng/bình 12 kg.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân giá gas trong nước tăng là do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 11-2024 chốt ở mức 632,5 USD/tấn (tăng 10 USD/tấn so với tháng 9-2024) và do biến động tỷ giá USD nên các đơn vị kinh doanh đã điều chỉnh theo mức tăng tương ứng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, giá gas trong nước đã có 7 lần tăng (tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11) với tổng mức tăng khoảng 39.000 đồng/bình 12 kg; 1 lần giữ nguyên (tháng 7) và 3 lần giảm (tháng 4, tháng 5, tháng 6).