(GLO)-Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối tượng Ksor Sinh (SN 2001, trú tại thôn Plei Đung, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

(GLO)- Mô hình “Tổ tự quản đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” tại các xã, thị trấn thuộc huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả, trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an địa phương trong việc kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).

(GLO)- Ngày 6-3, Thượng tá Dương Đức Việt-Trưởng Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 3 cán bộ Công an thị xã khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

(GLO)- Ngày 5-3, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Công an huyện An Phú vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Thanh Trực (SN 1991, trú xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (SN 1996, trú xã Sơ Pai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển trái phép khoảng 18,6 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.