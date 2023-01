Gà nướng, cơm lam - Đặc sản dân dã của núi rừng Tây Nguyên

Tin liên quan Pleiku: Cơm lam của người Jrai "hút" khách dịp Tết

Gà nướng ăn với cơm lam là một trong những đặc sản núi rừng nổi tiếng của đồng bào Tây Nguyên. Món ăn này hiện nay được chế biến với nhiều phiên bản khác nhau, tuy nhiên vẫn giữ được vị ngon, ngọt của thịt gà cùng mùi thơm của cơm nếp dẻo.

Gà được sử dụng làm món gà nướng thường là những con gà tơ được nuôi thả, nặng trên dưới 1kg, thịt săn chắc và có lớp da mỏng. Sau khi sơ chế, gà được ướp kỹ với các loại gia vị đặc trưng như tỏi, hành tím, sả, ngũ, vị hương, tiêu, nước mắm, muối, mật ong và đặc biệt không thể thiếu các loại lá rừng.

Gia vị ướp chính là bí quyết khiến món gà nướng của vùng Tây Nguyên trở nên đặc biệt hơn. Sau khi đã ngấm các gia vị ướp, gà được mang đi nướng. Cách nướng cũng là quá trình quan trọng quyết định hương vị của món ăn đặc sản này.

Gà được kẹp vào thân tre chứ không phải đặt trên vỉ, rồi cắm trực tiếp xuống than hồng. Than nướng gà phải dùng loại than củi để khi nướng có mùi khói thơm lừng. Khi nướng, người đầu bếp phải trở tay liên tục và thêm than để đảm bảo lửa vừa vặn, sao cho gà chín tới và có màu vàng cánh gián.

Bên cạnh gà nướng, để nấu được món cơm lam hoàn hảo thì nguyên liệu không thể thiếu chính là gạo nếp. Gạo nếp được sử dụng thường là loại nếp nương hạt nhỏ, thon dài của đồng bào dân tộc Tây Nguyên trồng trên các nương rẫy. Gạo nếp ngon sẽ tỏa mùi thơm nhẹ, vị ngọt thanh, hạt phải tròn, mẩy, không bị vỡ và có màu trắng sữa. Ngoài ra, việc chọn ống tre, nứa để chế biến cũng rất quan trọng. Ống nứa hoặc ống tre non được chọn phải tươi, lớp vỏ ngoài màu xanh đậm, thân nhỏ và dài thì khi nướng món cơm lam mới có vị ngon đặc trưng.

Trước khi nấu, gạo nếp phải được ngâm nước từ 4-6 tiếng, sau đó được vo thêm lần nữa và để ráo nước rồi mới cho vào ống tre, nứa (không đổ quá đầy) và bịt kín một đầu bằng lá chuối. Gạo nếp sẽ được nướng cùng lúc với gà trên bếp than hồng. Khi nướng, các ống cơm lam được đặt trên bếp than và xoay đều tay để gạo chín đều, không bị cháy. Khi gà nướng bắt đầu tỏa mùi thơm hấp dẫn cũng là lúc những ống cơm lam thơm dẻo cũng chín tới.

Cách trang trí món ăn của người Tây Nguyên thường khá đơn giản. Những ống tre cơm lam được chặt thành từng đoạn và bày lên đĩa. Gà nướng sau khi ráo mỡ cũng được đặt lên mâm cùng với một chén muối lạc và muối lá é. Gà được phục vụ nguyên con để thực khách tự xé khi thưởng thức. Muối lạc để ăn kèm với cơm lam, còn muối lá é (loại lá có mùi gần giống húng quế) sẽ dùng để chấm với gà nướng giúp hương vị thơm ngon và đậm đà hơn.

Thật tuyệt vời khi ngồi thưởng thức món gà nướng với cơm lam trong những quán ăn được xây dựng với kiến trúc và không gian đậm nét văn hóa Tây Nguyên. Các quán ăn thường bán từ trưa đến tối muộn, giá mỗi con gà nướng ăn kèm cơm lam khoảng 300.000 đồng.