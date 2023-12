Cụ thể, EVN đã yêu cầu các đơn vị thành viên lập và thực hiện kế hoạch, đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, trong đó có phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng-chống cháy nổ trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng-chống cháy nổ trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng-chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng...

Không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố, trong các ngày: lễ Noel từ 0 giờ ngày 24-12 đến hết 24 giờ ngày 25-12-2023; Tết Dương lịch từ 0 giờ ngày 30-12-2023 đến hết 24 giờ ngày 1-1-2024; Tết Nguyên đán năm 2024 từ 0 giờ ngày 8-2-2024 (tức ngày 29 Tết) đến hết 24 giờ ngày 14-2-2024 (tức ngày mùng 5 Tết).

Tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 giờ trong các ngày lễ, Tết. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh. Chú ý quan tâm đến chế độ vật chất, tinh thần cho lực lượng ứng trực trong dịp lễ, Tết; lưu ý thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế, các cơ quan chức năng địa phương và chỉ đạo của EVN.

Các tổng công ty điện lực tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện, các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật trong dịp lễ, Tết, chú ý đảm bảo điện cho các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết năm 2024... đặc biệt là đảm bảo điện cho các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, quốc phòng, an ninh, các cơ quan lãnh đạo ở các tỉnh/thành phố, các cơ quan phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương, các bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch...