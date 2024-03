Đột kích điểm khai thác vàng trái phép giữa rừng sâu

Lực lượng công an đã đột kích và bắt quả tang 11 đối tượng đang khai thác vàng trái phép giữa rừng giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên.

Ngày 17-3, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với Công an huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) điều tra, xử lý 11 đối tượng có hành vi khai thác vàng trái phép.

Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng đã đưa phương tiện, máy móc vào khu vực suối thuộc thôn 10, xã Ea M’Doal, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, để khai thác vàng trái phép. Đây là khu vực rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, đường đi hiểm trở nên việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

Khoảng 5 giờ ngày 13-3, một tổ công tác của phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động cùng Công an huyện M'đrăk đã đột kích vào địa điểm trên và bắt quả tang 11 đối tượng đang tổ chức khai thác vàng trái phép. Các đối tượng tham gia khai thác vàng đa số ở tỉnh Nam Định, Nghệ An và một số người ở huyện M’Đrắk, Ea Kar.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 máy múc, 1 máy sàng lọc, 2 máy bơm nước, 1,5kg thủy ngân, 3 máng đãi vàng bằng tay, 1 máy hàn gió đá, 1 cân tiểu ly điện tử và một lượng mạt màu vàng được gói trong 2 túi nilông.

Bước đầu, nhóm này khai nhận mới vào đây khai thác vàng được 2 ngày thì bị lực lượng công an bắt giữ.