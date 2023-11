Đội tuyển Việt Nam công bố danh sách chuẩn bị cho Vòng loại World Cup

Chiều 2/11, Huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier đã chính thức công bố danh sách các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam tập trung tháng 11/2023 để chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Theo lịch thi đấu, trong tháng 11, Đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Đội tuyển Philippines và tiếp đón Đội tuyển Iraq tại Mỹ Đình.

Theo VFF, Đội tuyển Việt Nam hội quân với lực lượng chủ lực là những cầu thủ đã được sàng lọc qua 3 đợt tập trung gần đây nhất.

Mục tiêu mà thầy trò Huấn luyện viên Philippe Troussier hướng đến là giành được kết quả tốt nhất trong hai trận đấu đầu ở Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á.

Hai trận đấu này được xem có ý quan trọng đối với Đội tuyển Việt Nam trong cuộc cạnh tranh tại bảng F Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á.

Với tính chất quan trọng như vậy, Huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier đã lựa chọn những nhân tố có sự thể hiện tốt nhất sau loạt trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 6, tháng 9 và tháng 10 vừa qua.

Theo bản danh sách được công bố, những gương mặt “thiện chiến” như thủ thành Đặng Văn Lâm, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình; tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh; tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh... đều góp mặt.

Bên cạnh đó, Đội tuyển Việt Nam cũng đón sự trở lại rất đáng chú ý của một số cựu binh là hậu vệ Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết.

Ngoài ra, ông thầy người Pháp cũng tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ xuất sắc đã được tôi luyện qua các đợt tập trung trước đây của đội tuyển như Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Thái Sơn, Giáp Tuấn Dương, Võ Minh Trọng, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Hồ Văn Cường, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc...

Tuy nhiên, trong đợt tập trung này, Huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ không có sự phục vụ của hai cầu thủ quan trọng là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải. Cả hai cầu thủ này hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương.

Hai cái tên đáng chú ý khác là hậu vệ Hồ Tấn Tài và tiền đạo Nguyễn Công Phượng không được Huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập lần này.

Ngoài ra, nhằm chuẩn bị lực lượng cho Vòng Chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 4 năm sau, Huấn luyện viên Philippe Troussier cũng sẽ tạo điều kiện cho một số cầu thủ trẻ lứa U23 lên tập luyện chung cùng các đàn anh trong đợt tập trung này.

Những cầu thủ được lựa chọn đợt này gồm có thủ môn Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An), hậu vệ Nguyễn Quang Huy (Bà Rịa-Vũng Tàu), tiền vệ Hà Văn Phương (Công an Hà Nội), Trần Mạnh Quỳnh (Sông Lam Nghệ An), Trần Nam Hải (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Thái Quốc Cường (Bà Rịa Vũng Tàu), tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Đông Á Thanh Hóa) và Bùi Vĩ Hào (Becamex Bình Dương).

Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 12/11 sẽ lên đường sang Manila (Philippines) để thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển Philippines, diễn ra trên sân Rizal Memorial vào ngày 16/11.

Sau trận đấu này, thầy trò Huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ trở về nước để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Đội tuyển Iraq, diễn ra trên Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 21/11.

Theo thể thức thi đấu, ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, hai đội đứng nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào Vòng loại thứ 3 và giành quyền dự Asian Cup. Cơ hội cho Đội tuyển Việt Nam đạt mục tiêu quan trọng này là rất lớn nếu các cầu thủ chơi đúng phong độ.

Ở bảng F, Iraq được coi là đối thủ mạnh nhất của Đội tuyển Việt Nam và được nhận định sẽ giành một suất vào chơi vòng loại thứ 3. Trong 4 cuộc đối đầu gần nhất với Iraq, Đội tuyển Việt Nam không thắng trận nào, trong đó để thua tới 3 trận.

Ngoài Iraq khá mạnh, Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành kết quả thuận lợi trước hai đối thủ còn lại là Indonesia và Philippines để nhắm đến mục tiêu xếp thứ 2 ở bảng này./.