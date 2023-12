Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ia Prat, xã la Khươl

(GLO)- Đến năm 2030 xây dựng Bạc Liêu trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, thích ứng với biến đổi khí hậu; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; môi trường thiên nhiên được bảo vệ và phát triển. Xã hội phát triển hài hòa, đời sống Nhân dân được nâng cao. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

(GLO)- Sáng 11-12, tại Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an cấp huyện và lực lượng Cảnh sát Cơ động.