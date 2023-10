Đề xuất mức chi, mức chi đặc thù để tổ chức các cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

(GLO)- Chiều 5-10, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai, Công an TP. Pleiku phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tổ chức ngoại khóa an ninh học đường, an toàn giao thông (ATGT), phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm học 2023-2024 cho 32 giáo viên và 400 học sinh của nhà trường.