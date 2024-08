Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã thống nhất đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức. Ông Đức đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về hành vi “Đánh bạc”.

Mới đây, Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Thông báo số 2275 kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên.

Cụ thể, ngày 22/8, tại TP Hòa Bình đã diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. Sau khi nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình trình bày Tờ trình số 129, ngày 22/8/2024 về việc báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Ngô Ngọc Đức, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hòa Bình, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Công ty cổ phần Thăng Long Hòa Bình, Đảng bộ thành phố Hòa Bình; ý kiến của đại biểu dự hội nghị và kết quả bỏ phiếu thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giao:

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình tiếp thu ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện đầy đủ các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan. Đồng thời, tiếp tục tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên Ngô Ngọc Đức, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hòa Bình theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kịp thời thông tin cho báo chí về kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên theo quy định.

Trước đó, ngày 7/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Ngô Ngọc Đức (SN 1974), nơi thường trú, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, quê quán huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, có trình độ chuyên môn Đại học, chuyên ngành Xây dựng cầu đường; cử nhân Chính trị, chuyên ngành Tổ chức.

Ông Ngô Ngọc Đức đã có hành vi "Đánh bạc" trái phép tại Khách sạn Pullman, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, phạm vào khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt về tội “Đánh bạc”, ngày 12/4/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã họp và thống nhất để ông Ngô Ngọc Đức thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hoà Bình và chức danh Bí thư Thành ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025; chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân.

