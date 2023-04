Đẩy mạnh kiểm soát trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Để chủ động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ sắp tới, Công ty TNHH Vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai đã tập trung triển khai các phương án, kế hoạch kinh doanh và tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cao chất lượng phương tiện.

Ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc Công ty-cho biết: “Mọi công tác chuẩn bị để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ đã được đơn vị hoàn tất. Đối với chiều từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai, đơn vị đã tăng cường 10 đầu xe để vận chuyển hành khách. Hiện vé các ngày 28 và 29-4 đã được đặt kín. Chiều từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh cũng đã hết chỗ trong các ngày 2 và 3-5; các ngày còn lại, lượng hành khách đặt vé chỉ tăng nhẹ”.

Tương tự, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng đường bộ cũng đã sớm nhận đặt vé hoặc bán vé qua điện thoại, qua trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng... Qua tìm hiểu, nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này chỉ tăng 20-30% so với ngày thường và chủ yếu ở các tuyến TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai, Đà Nẵng-Gia Lai (ngày 28, 29-4) và chiều ngược lại vào ngày 2 và 3-5. Các nhà xe cũng chỉ áp dụng phụ thu đối với chiều từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai nhưng không quá 40% giá vé niêm yết trong các ngày cao điểm. Riêng đối với tuyến cố định ra các tỉnh phía Bắc, lượng khách đặt vé không tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng đường bộ đều đã chủ động phương án sẵn sàng tăng chuyến khi có nhu cầu.

Cũng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp lễ này, từ đầu tháng 4, căn cứ nhu cầu thực tế của người dân, các hãng có đường bay khai thác tại Cảng Hàng không Pleiku đã có kế hoạch khai thác các chuyến bay. Ông Nguyễn Đình Hưng-Phó Giám đốc Cảng Hàng không Pleiku-cho hay: Dịp nghỉ lễ năm nay, lượng hành khách chỉ tăng nhẹ nên tần suất các chuyến bay không tăng so với ngày thường. Theo đó, các tuyến Pleiku-Hà Nội, Pleiku-TP. Hồ Chí Minh sẽ có 4 chuyến bay/ngày; Pleiku-Hải Phòng có 3 chuyến bay/tuần. Ngoài kế hoạch bay đã được đăng ký, tùy vào nhu cầu thực tế, các hãng có đường bay khai thác tại Cảng Hàng không Pleiku sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Mới đây, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đã có công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ đầu tư các dự án công trình giao thông trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải khách; các bến xe khách trên địa bàn tỉnh; các đơn vị đăng kiểm… tăng cường các giải pháp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp lễ.

Ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở GT-VT-thông tin: Hiện nay, tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh đã có phương án vận tải trong dịp nghỉ lễ để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Sở đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, công tác đảm bảo TTATGT, đặc biệt là quy tắc giao thông như: không để tài xế điều khiển phương tiện liên tục quá 4 giờ và quá 10 giờ trong 1 ngày; thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa tài xế vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; tăng cường công tác quản lý đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe; quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ, không sử dụng điện thoại khi lái xe, không được sang khách dọc đường, không chèn ép khách, không chở quá số người quy định; tăng cường quản lý chất lượng phương tiện, kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật, thời hạn đăng kiểm của phương tiện, đảm bảo an toàn trước khi đưa xe vào vận hành. Ngoài ra, yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy định về giá cước, niêm yết giá, bán đúng giá đã đăng ký; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh trong công tác phòng-chống dịch Covid-19…

“Sở GT-VT cũng đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn thuộc Sở và đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phương tiện thủy nội địa, nhắc nhở các đơn vị quản lý, khai thác phương tiện thủy nội địa trên địa bàn rà soát, kiểm tra và hoàn thiện các thủ tục liên quan, bảo đảm điều kiện hoạt động của phương tiện, các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra điều kiện hoạt động của các phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là việc sử dụng phương tiện thủy nội địa hoạt động chở khách du lịch, vui chơi giải trí trên các lòng hồ, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về điều kiện hoạt động của loại phương tiện này”-Phó Giám đốc Sở GT-VT cho biết thêm.

Ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Sở GT-VT-cho biết: Trong thời gian tới, Thanh tra Sở sẽ tăng cường phối hợp với lực lượng Công an tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm như: chở quá số người quy định; đậu đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; chạy sai hành trình; phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật; người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải không bảo đảm đầy đủ giấy tờ theo quy định... Đồng thời, phối hợp với các bến xe kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và phản ánh của hành khách đối với các đơn vị vận tải vi phạm về giá vé, chất lượng dịch vụ vận tải.

Để bảo đảm TTATGT dịp lễ, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Cơ động, Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT. Bên cạnh đó, chủ động các giải pháp xử lý kịp thời sự cố tai nạn trên tuyến giao thông, không để ùn tắc giao thông kéo dài; sẵn sàng lực lượng, phương tiện và có phương án điều tiết giao thông trong mọi tình huống; bảo đảm giữ gìn TTATGT, trật tự công cộng trên các tuyến đường và các địa điểm có tổ chức vui chơi trong các ngày nghỉ lễ.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) cho hay: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng phối hợp với Công an các địa phương, các lực lượng nghiệp vụ khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT. Trong đó, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm… Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp gây cản trở giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ; chủ động các giải pháp để phòng-chống đua xe trái phép, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.