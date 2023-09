Dập tắt kịp thời đám cháy lớn ở quán Karaoke tại Đắk Lắk

Chiều 15/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an TP Đà Lạt cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 2 bị can để điều tra về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.