Đánh giá kết quả liên kết phát triển du lịch 6 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên

Dự hội nghị có ông Nguyễn Lê Phúc-Phó Cục trưởng Cục du lịch quốc gia Việt Nam; đại diện lãnh đạo UBND 6 tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch; Hiệp hội Du lịch các tỉnh; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, lữ hành; đại diện Vietnam Airlines khu vực Việt Nam.

Ngày 24-4-2022, lãnh đạo UBND các tỉnh đã ký biên bản thỏa thuận, hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh giai đoạn 2022-2027. Đây là hoạt động ý nghĩa trong việc phát triển du lịch của từng địa phương và cả nước. Hội nghị đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh trong thời gian qua. Năm 2023, ngành du lịch tiếp tục khởi sắc và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tổng lượt khách du lịch đến các địa phương tăng cao, hình thành nhiều tour, tuyến đặc trưng, hấp dẫn của từng địa phương.

Trong đó, tỉnh Bình Định đón 5 triệu lượt khách (tăng 21,4% so với năm 2022), tổng doanh thu du lịch đạt trên 16,4 ngàn tỷ đồng. Tỉnh Đak Lak thu hút 1,160 triệu lượt khách (tăng trên 16% so với năm 2022), tổng thu du lịch đạt 925 tỷ đồng. Tỉnh Gia Lai thu hút 1,2 triệu lượt khách (tăng 25% so với năm 2022), tổng thu du lịch ước đạt 790 tỷ đồng. Tỉnh Kon Tum thu hút trên 1,3 triệu lượt khách (tăng gần 22% so với năm 2022), tổng doanh thu ước đạt 520 tỷ đồng. Tỉnh Phú Yên thu hút 3,2 triệu lượt khách (tăng 44% so với 2022), tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 4,9 ngàn tỷ đồng. Tỉnh Quảng Ngãi thu hút trên 1 triệu lượt khách (tăng 64% so với 2022), doanh thu du lịch ước đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Ngành du lịch 6 tỉnh đã triển khai có hiệu quả hoạt động liên kết, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; trao đổi thông tin về quy hoạch, kế hoạch ngắn và dài hạn, hoạt động du lịch, tình hình thị trường, phát triển sản phẩm, kế hoạch xúc tiến và chính sách đối với cộng đồng, doanh nghiệp; trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về các lĩnh vực lữ hành, khách sạn, vận chuyển khách du lịch, dịch vụ du lịch… Các địa phương thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình tham quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các cấp quản lý về du lịch, góp phần đưa ra những định hướng xây dựng sản phẩm du lịch mới, tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch các tỉnh kết nối tour hiệu quả hơn.

Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như hoạt động tuyên truyền, quảng bá giữa các địa phương chưa có sự đồng bộ và liên tục trong hoạt động liên kết; chưa có kế hoạch tuyên truyền, quảng bá chung xuyên suốt theo từng năm; chưa hình thành tour du lịch chung 6 tỉnh mang đặc sắc riêng của mỗi địa phương; chưa liên kết tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch chung giữa các địa phương tạo thành chuỗi sự kiện, sản phẩm du lịch hấp dẫn để thu hút khách du lịch…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh, các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ đã thảo luận, đánh giá kết quả các nhiệm vụ hợp tác du lịch năm 2023 của 6 tỉnh. Các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng liên kết phát triển du lịch, làm rõ những khó khăn, thách thức mà các điểm đến, các doanh nghiệp du lịch cần giải quyết; giải pháp xây dựng các chương trình tour, tuyến điểm du lịch gắn với sản phẩm đặc trưng của 6 tỉnh nhằm tăng cường công tác thu hút khách du lịch trong và ngoài nước; phát huy vai trò liên kết, hợp tác của 6 tỉnh đối với xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch trong chiến lược chung của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp, sáng kiến, kế hoạch hành động nhằm tiếp tục tăng cường hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương trong thời gian tới.

Hội nghị cũng giới thiệu các chương trình hoạt động/sự kiện, lễ hội tiêu biểu trong năm 2024 của tỉnh Kon Tum, Bình Định, Đak Lak, Gia Lai, Quảng Ngãi và Phú Yên; thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm về hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh năm 2024, đồng thời chuyển giao nhiệm vụ trưởng nhóm cho UBND tỉnh Bình Định vào năm 2024.