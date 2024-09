Đắk Nông tiêu hủy hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa tổ chức tiêu hủy hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an xử phạt chủ hộ kinh doanh 35 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh thực phẩm mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh ở xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil do bà V.T.H đứng tên chủ hộ kinh doanh.

Qua đó, công an phát hiện 2 kho lạnh chứa 1.008kg hàng hóa là thực phẩm đông lạnh, gồm: chân gà, mỡ heo, xương bò, xương heo, tim heo, bắp bò... được đựng trong các thùng cát tông có chữ nước ngoài và một số bao bì không có nhãn mác thể hiện thông tin về nơi xuất xứ.

Bà V.T.H thừa nhận số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận hộ kinh doanh V.T.H chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã tạm giữ 1.008kg thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nói trên đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các vi phạm của bà V.T.H theo quy định của pháp luật.

Theo Hoàng Thanh - M.Q (Báo Đắk Nông)