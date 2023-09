Đắk Nông: Công an thành phố Gia Nghĩa bắt nhanh 3 đối tượng trộm cắp tài sản lưu động, thu giữ 5 chiếc điện thoại di động

Ngày 15/9/2023 Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Bá Minh (SN 1981), trú tại huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Vừ A Tủa (SN 1998) và Lý Văn Chú (SN 1997), cùng trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 14/9/2023, lợi dụng sơ hở, Minh đã lấy trộm của gia đình anh Nguyễn Quang Quân ở phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa 2 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone trị giá khoảng 37 triệu đồng rồi bỏ trốn. Trước đó vào ngày 13/9/2023 Vừ A Tủa và Lý Văn Chú đã trộm cắp của gia đình chị Đặng Thị Uyển Nhi ở phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa 1 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO và 1 chiếc điện thoại di động hiệu Samsunh cùng số tiền hơn 12 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận thông tin trên, lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các xã, phường trên địa bàn và các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng, đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Với tinh thần tích cực, khẩn trương và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 9h30’ ngày 14/9/2023 lực lượng Công an thành phố Gia Nghĩa đã bắt giữ Huỳnh Bá Minh, thu giữ 2 điện thoại di động hiệu Iphone mà Minh đã trộm của anh Quân cùng 1 gói nghi ma túy đá, 1 xe máy. Đến 11h 30’ cùng ngày, lực lượng Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục bắt giữ Vừ A Tủa và Lý Văn Chú khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, thu giữ 1 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO và 1 chiếc điện thoại di động hiệu Samsunh cùng số tiền hơn 12 triệu đồng mà các đối tượng đã trộm của gia đình chị Nhi và 1 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax (Các đối tượng khai nhận đã lấy trộm của 1 hộ dân ở khu vực chợ thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).

Theo lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa, đây là 3 đối tượng ở địa bàn khác lưu động đến thành phố Gia Nghĩa để trộm cắp tài sản. Ngoài 3 vụ trộm cắp tài sản trên, 3 đối tượng này còn thực hiện các vụ trộm cắp tài sản ở nhiều địa bàn. Do đó Công an thành phố Gia Nghĩa đề nghị ai là nạn nhân của các vụ trộm trộm cắp như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa để phối hợp làm rõ. Qua các vụ việc trên, Công an thành phố Gia Nghĩa khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản của mình cũng như tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần cùng lực lượng Công an bảo đảm ANTT, giữ gìn sự bình yên trên địa bàn.