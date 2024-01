Đắk Lắk xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới

Tin liên quan Không dung túng bất cứ tổ chức và cá nhân nào liên quan đến vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Đắk Lắk tiếp tục vận động, huy động nhiều nguồn lực hướng về biên giới trong việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Bộ đội biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, làm nòng cốt trong xây dựng “Ngày Biên phòng toàn dân” và cán bộ Bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh…

Chiều 26/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” và gặp mặt biểu dương cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019-2024.

Dự hội nghị có đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các huyện, xã biên giới trong tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, qua 5 năm thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019-2024), các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể và toàn lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng, hiệu quả, thiết thực về những kết quả của công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phân giới cắm mốc và hoạt động của Bộ đội biên phòng tỉnh… đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân trên địa bàn hai huyện và 4 xã biên giới...

Trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn biên giới, Bộ đội biên phòng đã tích cực tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình: Chung sức xây dựng nông thôn mới; Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Nâng bước em đến trường; Con nuôi đồn biên phòng; Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới; Mái ấm biên cương; Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; Xuân biên phòng ấm lòng dân bản…

Thông qua các chương trình này, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng đã có nhiều việc làm hay, cách làm tốt, nhiều phong trào ý nghĩa hướng về biên giới, mang lại giá trị sâu sắc, góp phần xây dựng lực lượng Bộ đội biên phòng vững mạnh, phát huy được vai trò chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc phân công đỡ đầu, kết nghĩa các đồn, tiểu đoàn Bộ đội biên phòng tỉnh, trong những năm qua các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với các hoạt động tuyên truyền truyền thống, chủ quyền biên giới, cột mốc; hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, vườn tăng gia, hỗ trợ vốn chăn nuôi… với tổng trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Qua đó, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng yên tâm gắn bó với biên giới, đơn vị, địa bàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống….

Đối với công tác cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã lựa chọn, giới thiệu 2 cán bộ tham gia cấp ủy 2 huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp; giới thiệu 4 đồng chí cán bộ tăng cường cho xã 4 xã biên giới, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ xã; giới thiệu 7 đồng chí tham gia Hội đồng nhân dân các cấp.

Bên cạnh đó, từ năm 2019 đến nay Bộ đội Biên phòng tỉnh đã giới thiệu 108 lượt đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tạm thời tại 38 chi bộ thôn, buôn; các đồn Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phân công 68 cán bộ, đảng viên đồn biên phòng phụ trách 298 hộ gia đình trên địa bàn 4 xã biên giới.

Trong giai đoạn 2019-2024, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tập trung được 4.296 buổi, thu hút 293.576 lượt người dân đến dự; đến từng hộ tuyên truyền được 5.109 hộ với 18.014 người dân; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 670 giờ, bằng loa chuyên dụng và loa di động được 1.058 giờ; phát 5.450 tờ rơi…

Nội dung tuyên truyền tập trung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người; Quy chế khu vực biên giới đất liền và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”…

Các đồn biên phòng đã tham mưu với 4 xã biên giới thành lập 38 tổ tự quản an ninh trật tự, 36 tổ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, 4 câu lạc bộ và 614 hộ gia đình tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, 51 hòm thư tố giác tội phạm. Thường xuyên rà soát, bổ sung và nhân rộng các mô hình tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và tổ tự quản an ninh trật tự thôn, buôn khu vực biên giới. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ trưởng các tổ tự quản đường biên giới, mốc quốc giới, tổ tự quản an ninh trật tự thôn, các già làng, trưởng buôn, người có uy tín trong các cộng đồng dân cư trên địa bàn khu vực biên giới… Qua đó, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ biên giới như: đường cơ động ra biên giới, các dự án tôn tạo, bảo vệ cột mốc; các công trình cứu hộ, cứu nạn; công trình chiến đấu,… với tổng mức đầu tư trị giá hơn 236 tỷ đồng. Phối hợp các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp ủy, chính quyền các huyện, xã biên giới thực hiện các phong trào, chương trình phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới, hỗ trợ nhiều hộ cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế, cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo; miễn, giảm học phí, trợ cấp học bổng, hỗ trợ điều kiện học tập cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân....

Qua đó, góp phần vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho của nhân dân khu vực biên giới, củng cố niềm tin, động viên nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia...

Với những kết quả đạt được đó, tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019-2024; Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019-2024.

Để thực hiện tốt hơn nữa “Ngày Biên phòng toàn dân” và cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh trong những giai đoạn tiếp theo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tốt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia để nâng cao ý thức, cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới.

