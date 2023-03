Ngày 14-3, tin từ Công an H.Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết đang tạm giữ hình sự tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn giao thông khiến 1 học sinh tử vong và 1 học sinh bị thương trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 13.3, trên QL14 (đường Hồ Chí Minh), đoạn qua địa phận thôn Nam Tân, xã Chư Kpô (H.Krông Búk), xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe đạp điện khi cả hai phương tiện đang lưu thông cùng chiều theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai.

Vụ tai nạn khiến em H.T.Đ. (người ngồi sau) tử vong tại chỗ, em N.V.N. (người lái xe đạp điện) bị thương nặng. Cả 2 nạn nhân là học sinh một trường THCS trên địa bàn.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã điều khiển xe tải rời khỏi hiện trường.

Nhận tin, lực lượng Công an H.Krông Búk đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, trích xuất camera an ninh truy tìm tài xế và phương tiện liên quan vụ tai nạn.

Qua xác minh, Công an H.Krông Búk xác định, xe tải trong vụ tai nạn giao thông nói trên mang BS 47C - 199.92 do L.V.H. (37 tuổi, trú H.Ea H'Leo, Đắk Lắk) điều khiển. Công an H.Krông Búk đã tạm giữ hình sự tài xế H. để tiếp tục làm rõ vụ tai nạn giao thông nói trên.