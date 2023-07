Đắk Lắk: Khẩn trương hoàn thành hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Sáu tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả quan trọng. Nền kinh tế từng bước phục hồi và phát triển. Một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như: giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 24.933 tỷ đồng, tăng 4,01% so với cùng kỳ; huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 15.744 tỷ đồng, tăng 1,1%... Nhiều dự án, công trình trọng điểm mang tính chất vùng, quốc gia như cao tốc Buôn Ma Thuột-Khánh Hòa được khởi công. Tỉnh chú trọng triển khai lộ trình xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 72 của Quốc hội.

Tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề "Thành phố Buôn Ma Thuột - điểm đến của cà phê thế giới"; chỉ đạo giải quyết các tình huống an ninh trật tự phát sinh một cách kịp thời, quyết liệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tăng so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn tăng trưởng bình quân chung của cả nước, nhưng thấp hơn so với yêu cầu đặt ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhất là ở cấp tỉnh. Các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai chậm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 bị tụt hạng so với năm 2021; tình hình an ninh trật tự phát sinh tình huống mới, phức tạp, khó lường…

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà: Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và năm 2023 để rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra từ đầu năm, nhất là các chỉ tiêu dự báo có khả năng không đạt, chỉ tiêu đạt thấp trong 6 tháng đầu năm để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị tăng cường trách nhiệm và tính chủ động xử lý, bám sát công việc của người đứng đầu; triệt để xử lý những cá nhân đùn đẩy trách nhiệm; tâm lý làm việc cầm chừng ảnh hưởng đến tiến độ chung của cơ quan, đơn vị.

Đắk Lắk cũng tập trung chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành việc cập nhật, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình cấp có thẩm quyền theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ, chính sách tại Nghị quyết 72 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột để tạo động lực phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Tỉnh tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân các nguồn vốn; ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia.

Cùng với đó, Đắk Lắk đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết các địa phương hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của tỉnh; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; tăng cường lực lượng, nắm chắc tình hình các địa bàn trọng điểm; tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo và hoạt động của các tổ chức, đối tượng bất mãn chính trị để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...