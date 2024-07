Đắk Lắk điểm tên đơn vị chuyển đổi số 'lẹt đẹt'

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn xã Krông Na vừa xảy ra sự việc 1 nam thiếu niên tử vong do bị té ngã khi trèo cây cao để hái lan rừng.

Cơ quan chức năng huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông xác định, nguyên nhân dẫn đến xe khách bị lật xuống vực ven Quốc lộ 28 là do tài xế điều khiển xe không quen đường, thiếu quan sát dẫn tới tai nạn.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan điều tra, Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến.