Đak Đoa: Tội phạm trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đak Đoa diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Công an huyện đã triển khai nhiều phương án phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này.

Ngày 26-4, Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Ayư (SN 1992) và cấm đi khỏi nơi cư trú với đối tượng Thễu (SN 2006, cùng trú tại thị trấn Đak Đoa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 16-1, Công an huyện Đak Đoa tiếp nhận đơn trình báo của anh T.C.H. (trú tại xã Hải Yang) về việc kẻ gian đột nhập vào nhà rẫy lấy trộm 4 triệu đồng, 1 đôi bông tai bằng vàng, 1 điện thoại di động và 2 bao hồ tiêu khô trọng lượng hơn 90 kg. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp gần 20 triệu đồng. Đến ngày 21-4, Công an huyện xác định 2 đối tượng nghi vấn là Ayư và Thễu nên đã triệu tập lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận: Trưa 15-1, Ayư điều khiển xe máy chở Thễu đi đến xã Hải Yang tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi phát hiện nhà rẫy của anh H. ở khu vực vắng vẻ, không có người trông coi nên Thễu đứng ngoài cảnh giới cho Ayư cạy cửa đột nhập trộm cắp tài sản. Sau đó, 2 đối tượng mang số tài sản trên đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau tiêu xài. Được biết, Ayư từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và nghiện ma túy, còn đối tượng Thễu nghiện game.

Ngoài vụ án trên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Đak Đoa còn xảy ra 20 vụ trộm cắp tài sản gây thiệt hại gần 300 triệu đồng. Công an huyện đã điều tra làm rõ và khởi tố 12 vụ với 10 đối tượng. Từ kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng trộm cắp tài sản thường nghiện ma túy, nghiện game, không có việc làm ổn định, tuổi đời phần lớn còn rất trẻ. Bên cạnh đó, các đối tượng phạm tội có xu hướng câu kết, móc nối hình thành các ổ nhóm hoạt động liên tuyến, liên huyện gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý và thu hồi tài sản. Trong khi đó, nhiều người dân chủ quan để tài sản có giá trị trong nhà, kho bãi nhưng khi đi vắng không khóa cửa hoặc chỉ khóa cửa chính mà không đóng chốt cửa sổ, cửa mái; xe máy để ở rẫy không có ai trông giữ nhưng không rút chìa khóa điện, không khóa cổ, khóa càng tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp.

Điển hình như vào khoảng 14 giờ ngày 23-3, đối tượng Nưk (SN 1999, trú tại xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) thấy trong sân nhà bà N.V.O. (thôn 5, xã Đak Krong) có 1 xe đạp điện còn gắn chìa khóa nên đã lấy trộm về giấu ở rẫy cà phê của anh H. (làng Bok Rei, xã Đak Sơ Mei). Trong lúc đang giấu xe đạp điện, Nưk thấy xe máy của anh H. đang dựng ở rẫy còn gắn chìa khóa nhưng không có người trông coi lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp. Đến sáng 24-3, Công an huyện Đak Đoa đã bắt giữ Nưk khi đang trốn trong một nhà rẫy gần đó.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) cho biết: Để kiềm chế tội phạm trộm cắp tài sản, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm tại cơ sở và thông qua các nhóm Zalo, Facebook… nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Đồng thời, nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng và tăng cường hoạt động phối hợp tuần tra khép kín địa bàn, nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm và nắm chắc di, biến động về nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý cư trú, quản lý người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy ngoài xã hội, không để phát sinh điều kiện, khả năng gây án.

“Ngoài ra, khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trộm cắp tài sản, người dân cần khẩn trương thông báo cho lực lượng Công an để được hỗ trợ kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đối với những gia đình có điều kiện thì nên lắp thêm hệ thống camera an ninh, chuông báo động nhằm chủ động bảo vệ tài sản và hỗ trợ phục vụ công tác điều tra khi có sự cố xảy ra”-Thiếu tá Tuấn nhấn mạnh.