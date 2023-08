Đạ Tẻh: Tìm kiếm nam thanh niên rơi khỏi cầu xuống sông mất tích

Chạy xe máy qua cầu sắt thì không may bị té ngã khiến nạn nhân rơi xuống sông Đạ Tẻh mất tích. Hiện, các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm 27/8, 3 thanh niên điều khiển xe máy đi qua cầu sắt Đạ Tẻh theo hướng từ thị trấn Đạ Tẻh ra xã Đạ Kho. Trong lúc điều khiển xe máy qua cầu sắt thì không may xe máy do thanh niên tên Chu Minh Hiếu (22 tuổi, ngụ tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) bị ngã khiến người này văng khỏi cầu rơi xuống sông mất tích.

Sau khi vụ việc xảy ra, 2 người đi cùng đã nhanh chóng truy hô và trình báo cơ quan chức năng huyện Đạ Tẻh. Ngay trong đêm, Công an huyện Đạ Tẻh và lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã nhanh chóng triển khai các biện pháp tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước sông chảy siết nên gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Sáng nay 28/8, các lực lượng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Song, do nước sông sâu và chảy siết nên công tác tìm kiếm, cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết, anh Hiếu mới từ huyện Tân Phú đến huyện Đạ Tẻh làm thuê được hơn 1 tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng.