Đà Nẵng: Tiềm ẩn mất an toàn trong hoạt động chèo SUP tại bãi biển Mân Thái

Hoạt động du lịch chèo thuyền SUP (Stand-up Paddleboarding - ván lướt sóng có mái chèo) tại bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) những năm gần đây đang phát triển nở rộ, thu hút lượng lớn người dân và khách du lịch đến trải nghiệm.

Tuy vậy, hoạt động này đang gặp nhiều bất cập trong công tác đảm bảo an toàn cho người chơi.

Nhiều yếu tố mất an toàn

Theo tìm hiểu của phóng viên, người chơi tham gia chèo SUP tại bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà) vào khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ mỗi ngày. Lượng người chơi đông nhất vào những ngày cuối tuần.

Tham gia chèo SUP, người chơi được hướng dẫn về kỹ thuật chèo thuyền. Mỗi SUP cho 2 người chèo và có thể kèm trẻ em. Các SUP có thể bơi ra khoảng 2km đến bãi cồn nổi để ngắm san hô.

Tham gia chèo SUP, bạn Hoàng Bảo Trâm (sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng) cho hay, đây là lần đầu em được trải nghiệm hoạt động này. Khi tham gia chơi, em được người cho thuê hướng dẫn cách chèo và bắt buộc mặc áo phao.

Tuy nhiên, chủ SUP không hướng dẫn cách đảm bảo an toàn. Thực tế, trong quá trình bơi ra bãi đá có thuyền cá chạy cắt ngang trên tuyến đường bơi của SUP gây mất an toàn, nguy hiểm cho người chơi SUP.

Bạn Võ Hồ Ngọc Hà (du khách đến từ tỉnh Thừa Thiên-Huế) chia sẻ người thuê SUP chỉ được hướng dẫn cách chèo nhưng lại không được hỗ trợ về cách thức đảm bảo an toàn. Quãng đường chèo SUP khoảng 2km nếu gặp sóng lớn bất chợt sẽ gây nguy hiểm cho người chơi.

Đặc biệt, một số SUP chở theo trẻ em hay chủ quan không mang áo phao để chụp ảnh. Do lượng người chơi lớn, nên dù có huấn luyện viên theo dõi, vẫn khó có thể theo sát hết được.

Dù chưa biết bơi nhưng để trải nghiệm hoạt động này, chị Trần Thị Lệ Vui (du khách đến từ Nam Định) đã tham gia chèo thử. Theo chị Vui, hoạt động này chưa đảm bảo an toàn nếu gặp sự cố.

“Hoạt động chèo SUP còn tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an toàn. Một số đơn vị cho thuê SUP có số lượng huấn luyện viên theo dõi người chơi còn mỏng. Trong khi đó, lượng người chơi SUP rất đông. Nếu xảy ra sự cố, khó có thể kịp thời cứu hộ. Đặc biệt, một số chủ cho thuê không nói rõ có quy định, hay khuyến cáo về an toàn trong quá trình chèo SUP,” chị Vui chia sẻ thêm.

Hơn 20 cơ sở cho thuê SUP chưa đăng ký hoạt động

Ông Trần Đại Nghĩa, Phó trưởng ban Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, chèo SUP là hoạt động mới và chưa có quy định hướng dẫn cụ thể.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản giao Sở Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý chủ trì phối hợp các đơn vị thực hiện công tác quản lý, tuyên truyền, tuần tra nhắc nhở các tổ chức, cá nhân hoạt động SUP.

Thời gian qua, Ban Quản lý đã ban hành một số quy định tạm thời như người tham gia chơi phải luôn mang áo phao, chèo SUP tại khu vực đã quy định, không được chèo SUP khi có thời tiết xấu, biển động.

Đồng thời, đơn vị triển khai một số biện pháp để thực hiện công tác quản lý như: lắp đặt bảng khuyến cáo, giăng phao khu vực hoạt động, yêu cầu các đơn vị ký cam kết kinh doanh. Đặc biệt, các hộ kinh doanh phải có giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ.

Theo ông Trần Đại Nghĩa, hoạt động chèo SUP tại bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà) bắt đầu phát triển từ năm 2019 và đến năm 2022 đã thu hút đông đảo du khách và người dân tham gia. Đến nay, vào các ngày cuối tuần có từ 500-600 SUP được thuê.

Bãi biển Mân Thái có sóng êm, mặt nước bằng phẳng thuận lợi cho người dân chèo SUP.

Theo rà soát của Ban Quản lý, tại bãi biển Mân Thái hiện có 32 hộ kinh doanh cho thuê SUP. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 10 hộ có giấy đăng ký kinh doanh.

Để quản lý các hộ kinh doanh cho thuê SUP, ngoài việc ban hành các quy định quản lý tạm thời, khuyến cáo và nhắc nhở người dân, du khách, Ban Quản lý đã làm việc với các đơn vị, địa phương về công tác quản lý và trao đổi kế hoạch ra quân để xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Thời gian tới, Ban Quản lý sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát, yêu cầu các hộ kinh doanh SUP phải đảm bảo đúng các quy định đã đưa ra; đồng thời phối hợp với địa phương và các đơn vị có liên quan xử lý các trường hợp kinh doanh vi phạm.

Theo Võ Văn Dũng (TTXVN/Vietnam+)