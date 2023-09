Chèo SUP ngắm cảnh cực 'chill' trên biển Nha Trang

Theo anh Văn An (người chuyên hướng dẫn du khách chèo SUP), SUP có nhiều loại nhưng loại được nhiều người sử dụng hiện nay là SUP bơm hơi vì nó dễ sử dụng. Thuyền sẽ được bơm bằng ống bơm chuyên dụng, phía trên ống bơm có đồng hồ đo áp suất. Dụng cụ đi kèm bao gồm có mái chèo, dây an toàn và bánh lái.