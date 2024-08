Đà Lạt: Xe ô tô va chạm với xe điện trên đèo Prenn, một trẻ em tử vong

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 11 giờ 45 ngày 10/8, tại ngã ba đèo Prenn rẽ vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt. Thời điểm đó, chiếc ô tô biển kiểm soát 51H-853… di chuyển từ Khu du lịch hồ Tuyền Lâm ra đèo Prenn để lên Đà Lạt thì tông vào xe điện do em T.T. C. (12 tuổi, ngụ thôn 5, xã Tân Lâm, huyện Di Linh) đang di chuyển theo hướng từ từ TP Đà Lạt xuống huyện Đức Trọng. Hậu quả, em C. tử vong tại chỗ, 1 người bạn của em C. tên L. M.N. (14 tuổi, ngụ Tân Lâm, Di Linh) cũng điều khiển xe điện chạy trước nên chỉ bị thương nhẹ, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông TP Đà Lạt và các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để thực hiện việc cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo C.THÀNH (LĐ online)