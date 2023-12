Đà Lạt: La phông hội trường bị sập, hiệu trưởng nói không ảnh hưởng nghiêm trọng

Tin liên quan Sập trần nhà tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên khiến bệnh nhân hoảng loạn

Ngày 11.12, làm việc với phóng viên (PV) Thanh Niên, ông Lê Chiến Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Chi Lăng, TP.Đà Lạt thừa nhận có vụ sập la phông của hội trường đè lên nhiều bàn ghế. Tuy nhiên, ông Thắng nói không nhớ bị sập ngày nào cũng như không ảnh hưởng gì.

Ông Thắng cho biết, hội trường có giàn la phông bị sập (trên lầu 4), mới đưa vào sử dụng 2 năm nay cùng với các dãy phòng thực hành bộ môn. Theo tìm hiểu của PV, hội trường này cũng là nơi dùng cho học sinh học tập ngoại khóa và một số bộ môn. Khi PV đề nghị cho tiếp cận hội trường bị sập la phông, ông Thắng từ chối với lý do "bên đơn vị thi công họ đóng cửa rồi, họ đang sửa, hẹn PV 1 tuần nữa tới tới xem là ổn hết!"

PV đề nghị cho biết vụ sập la phông xảy ra ngày nào, lúc đó có học sinh học không? Ông Thắng trả lời: "Nói chung không bị ảnh hưởng gì cả, tôi chẳng nhớ ngày nào, mà được 2 tuần rồi. Tôi phải đi cúng rồi, may mắn cho các em là không ai bị sao, đó là may mắn của nhà trường, chứ nó rơi vào đầu các em thì giờ này mình không ngồi yên chỗ này được đâu. Đó là may mắn nhất…"

Chiều 11.12 bà Trần Thùy Dương, Chủ tịch UBND P.9 (Đà Lạt), cho biết vụ sập la phông tại Trường THCS- THPT Chi Lăng xảy ra 9 giờ 20 ngày 24.11. Thời điểm đó, khi phát hiện la phông rạn nứt, trường kịp thời di dời học sinh đến phòng học khác nên không gây thiệt hại về người. Theo bà Dương, công trình bị sập la phông đang trong thời gian bảo trì nên đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục, sửa chữa.

Một số phụ huynh có con em học tại Trường THCS-THPT Chi Lăng bày tỏ lo lắng về chất lượng các dãy phòng học bộ môn mới đưa vào sử dụng vài năm qua cùng dãy với hội trường bị sập la phông.

PV Thanh Niên liên lạc với một Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng để tìm hiểu vụ việc, nhưng vị này cho biết liên quan đến cơ sở vật chất các trường học là do giám đốc sở phụ trách. PV gọi điện cho bà Phạm Thị Hồng Hải, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, sau đó bà Hải nhắn tin lại báo đang đi công tác nước ngoài.