Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai hội nghị người lao động năm 2025

Lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024. Ảnh: R.H

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai duy trì sự ổn định và tăng trưởng tốt. Cụ thể, doanh thu thuần từ bán vé xổ số đạt 473,888 tỷ đồng, tăng 9,65% so với năm 2023, đạt 103,89% kế hoạch năm 2024. Một trong những yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng trên là việc phát hành vé cặp 3 (3 triệu vé/kỳ) từ ngày 1-7-2024, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và thúc đẩy doanh thu.

Cũng trong năm 2024, giá vốn hàng bán của đơn vị đạt 393,135 tỷ đồng tăng 29,898 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 và tăng so với kế hoạch năm 2024 là 2,87%; doanh thu hoạt động tài chính đạt 5,163 tỷ đồng, giảm 861 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 93,88% kế hoạch năm 2024; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 27,723 tỷ đồng, tăng 1,59 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 và tăng so với kế hoạch năm 2024 là 2,83%.

Hiện nay, hệ thống đại lý của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai có 118 đại lý hoạt động tại các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Năm 2024, đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước 191,178 tỷ đồng.

Năm 2024, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền ủng hộ 471,3 triệu đồng. Trong đó, xây dựng 7 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, tổng kinh phí 420 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2025-2027 gồm 3 người, đồng thời phát động phong trào thi đua, triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Dịp này, hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 4 tập thể và bằng khen cho 1 cá nhân thuộc công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Lãnh đạo công ty khen thưởng 37 tập thể và cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024.