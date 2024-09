Công ty CP VNG công bố ông Lê Hồng Minh vẫn là Tổng giám đốc

(GLO)- Cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak chủ động xây dựng, thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN), góp phần tạo động lực làm việc cho cán bộ, công nhân viên.

Bên lề hội nghị Fitch On Vietnam 2024 diễn ra cuối tháng 8 vừa qua, người viết đã có cuộc phỏng vấn các quản lý khu vực của Hãng đánh giá tín nhiệm tín dụng Fitch Ratings.

Lỗ lũy kế hơn 957 tỉ đồng, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn nên Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức - bầu Đức - làm Chủ tịch HĐQT bị kiểm toán viên “nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục".

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã ra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Vương, Tổng Giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.