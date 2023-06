Công bố 2 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ

(GLO)- Hơn 20 năm trước, ông Nguyễn Tấn Lợi (số 1806 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tình cờ biết đến loài cây có cái tên lạ là “cây thần kỳ” nên mang về trồng trong sân ngôi nhà có lịch sử trăm năm tuổi. Quả của loài cây này có khả năng làm thay đổi vị giác của con người. Cây lạ cũng trở thành nguồn cơn cho những cuộc gặp gỡ giữa bao người ở làng trên xóm dưới.

(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 686/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Quyết định, phạm vi, ranh giới quy hoạch tỉnh Long An bao gồm phần lãnh thổ tỉnh Long An với tổng diện tích tự nhiên là 4.494,8 km2.