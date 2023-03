(GLO)- Chiều 10-3, Công an tỉnh Gia Lai và Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp về bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng-chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Theo đó, sau 2 năm thực hiện quy chế được ký kết, công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa 2 lực lượng đã đi vào nề nếp, hiệu quả và có chiều sâu. Định kỳ hoặc hàng tháng, Công an tỉnh và Binh đoàn 15 chủ động trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm kịp thời triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn chặn. Công an 3 huyện biên giới Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai cùng Trung đoàn 710 và công ty đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự; nâng cao hiệu quả giáo dục các đối tượng FULRO tại cộng đồng. Bên cạnh đó, Binh đoàn 15 và Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức tập huấn cho 422 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng bảo vệ thuộc Binh đoàn 15 nhằm nâng cao nhận thức về âm mưu, phương thức thủ đoạn của các hoạt động thù địch; hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy-cứu nạn cứu hộ cho 75 lượt cán bộ, nhân viên của Binh đoàn 15. Công tác phòng-chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội được chú trọng nên chưa phát hiện các vụ việc phức tạp liên quan đến Binh đoàn 15 trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác thực hiện quy chế giữa 2 đơn vị trong 2 năm qua còn có những tồn tại, hạn chế như: công tác giao ban, trao đổi thông tin, rút kinh nghiệm chưa thường xuyên; quản lý địa bàn, nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng chưa được thường; công tác phân tích đánh giá dự báo tình hình địa bàn chưa sát với thực tế… Do đó, các đại biểu cũng đã trình bày các tham luận nhằm đề ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn quy chế phối hợp giữa Binh đoàn 15 và Công an tỉnh trong thời gian tới.

Kết thúc hội nghị, Binh đoàn 15, Công an tỉnh ký kết kế hoạch triển khai thực hiện quy chế năm 2023 và trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Tư lệnh Binh đoàn 15 cho 64 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp trong 2 năm vừa qua.